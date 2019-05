Elettra Lamborghini è un’ereditiera italiana. Elettra è figlia di Tonino Lamborghini e nipote del famoso Ferruccio Lamborghini, fondatore della casa automobilistica. Il suo secondo nome, Miura, è quello di un modello di Lamborghini prodotto tra il 66 e il 73. Prima di entrare nel mondo dello spettacolo, Elettra Lamborghini si è dedicata all’equitazione, partecipando nel corso degli anni a diverse gare regionali e nazionali.

Ma quella non è la strada che fa per lei e dopo qualche anno Elettra decide di intraprendere una carriera nello showbiz partecipando al reality di MTV Riccanza, dove ottiene una discreta popolarità grazie al suo carattere esuberante. Il vero successo, però, arriva solo quando Elettra Lamborghini sceglie di partecipare al reality Super Shore, e al Gran Hermano Vip, conquistando il cuore dei fan spagnoli e sud americani. All'interno della casa del Gran Hermano, Elettra Lamborghini mostra il suo caratterino con un'altra concorrente del reality show, Aida Nizar, poi arrivata in Italia al Grande Fratello.









Le loro liti finiscono in tutti i giornali e proprio in quell'occasione l'ereditiera diventa famosa in Spagna. Ma non è finita. Pochi mesi dopo Elettra Lamborghini, si sposta in Inghilterra, dove partecipa al reality Geordie Show. Nel 2018, in seguito, partecipa a Ex on the Beach, diventando anche la voce narrante del programma. Nel 2018 Elettra Lamborghini esce con il singolo di successo ''Pem pem'', mentre nel 2019 Simona Ventura la sceglie come giudice a The Voice of Italy, insieme a Morgan, Guè Pequeno e Gigi D'Alessio. Seppur ammettendo di essere molto selettiva in amore, la bella bolognese ha avuto molti flirt.





Nel corso della sua avventura in Spagna con il reality Super Shore, Elettra ha avuto una breve relazione con Abraham Garcia Arevalo – ex fiamma di Giulia Salemi. Elettra Lamborghini non ha mai dichiarato la sue preferenze sessuali: difatti ha avuto molti momenti di intimità anche con diverse donne – tra cui Chloe e Marniedi Geordie Shore e con Marty McKenna. Nell'autunno 2018 esce allo scoperto con Afrojack, noto produttore musicale olandese. Nel 2019 annuncia il matrimonio per il 2020.





Elettra Lamborghini è nata a Bologna il 17 maggio 1994; è alta 1,65 metri e pesa 65 chili. Ha fatto un intervento per aumentare il seno e ha tantissimi tatuaggi; il più significativo è quello a macchia di leopardo sulla spalla sinistra e uno identico sulla natica sinistra, simboli del suo istinto da predatrice. Ha ben 42 piercing, tra cui alcuni di diamanti.

