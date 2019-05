Conduce da anni Linea Blu, il programma ambientalista di Rai Uno. Ma com’è la vita privata di Donatella Bianchi? Dopo l’esordio in televisione con Corrado, quando aveva solo 15 anni, diventa testimonial della Mira Lanza ed incide il singolo Mira Mira l’Olandesina. Decide di dedicarsi alla sua grande passione, il giornalismo ed è inviata speciale per Sereno Variabile oltre che conduttrice della rubrica Tgr Italia Agricoltura su Rai3.

Collabora con la Testata Giornalistica Regionale fino al 1994 come conduttrice del Tg Lazio e, come detto, della rubrica Tgr Italia Agricoltura, in onda su Rai 3 il sabato mattina, uno programma realizzato per conto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali contenente notizie sul mondo agricolo italiano. Firma e conduce numerosi programmi radiofonici tra i quali “Senti la Montagna” (Radiouno) e “Quando i Mondi si incontrano” (Radiouno). Dal 1999 conduce Linea blu – Vivere il mare in onda il sabato pomeriggio su Rai 1. Nel 1997 diventa giornalista professionista. (Continua a leggere dopo la foto)









Donatella Bianchi ha collaborato con il Secolo XIX e con numerose riviste specializzate come Gente Viaggi e Archeo. Nel 2009 ha pubblicato il suo primo libro “Storie dal Mare” Aliberti Editore. Nel giugno del 2014 è stata eletta presidente del WWF Italia. Il 26 marzo 2019 il ministro dell’Ambiente Sergio Costa, d’intesa con il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, nomina la giornalista nuovo presidente del Parco nazionale delle Cinque Terre; succede a Vittorio Alessandro, ultimo presidente, e Vincenzo Resasco, vice-presidente facente funzione che aveva rassegnato le dimissioni qualche giorno prima. (Continua a leggere dopo la foto)





Dal 1989 al 1995 circa, Donatella Bianchi è stata sposata con Osvaldo Bevilacqua (altro volto noto del piccolo schermo in quanto presentatore di Sereno Variabile) che l’ha resa mamma di Federica, nata nel 1993.

Dal 2012 è sposata con l’imprenditore Tommaso Muntoni ed hanno un figlio, Pierluca nato nel 2001. I due hanno vissuto dei momenti di crisi, ma li hanno superati con la consapevolezza del grande amore che provano l’uno nei confronti dell’altro. Si sono conosciuti nel 2000 durante una puntata di Linea Blu, andata in onda proprio dal centro sportivo gestito da Muntoni. (Continua a leggere dopo la foto)







“Faccio salti mortale per cercare di stare dietro alla famiglia. La mia primogenita, Federica, è grande ed è autonoma per questo cerco di seguirla a distanza. Il più piccolo, Pierluca, ha ancora bisogno di molta attenzione e cerco di dedicare a lui e a mio marito tutto il tempo che mi rimane. Non è semplice, però mi sono molto vicini, mi sostengono e quando possono mi seguono” ha spiegato Donatella Bianchi al settimanale Stop. Donatella Bianchi è nata a La Spezia il 1 ottobre 1963. È alta 169 centimetri mentre il peso dovrebbe essere di circa 53 chili.

