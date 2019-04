Formatosi presso l'”Accademia per giovani comici” fondata da Gigi Proietti, Enrico Brignano prende parte alla prima edizione della trasmissione “La sai l’ultima?”, condotta da Pippo Franco su Canale 5, in qualità di barzellettiere. Ospite nel 1992 della prima edizione di “Scherzi a parte”, presentato da Gene Gnocchi e Teo Teocoli, a partire dal 1998 Brignano interpreta il personaggio di Giacinto nella fiction di Raiuno “Un medico in famiglia”.

La serie tv, nella quale veste i panni del fidanzato della domestica Cettina (Lunetta Savino) offre all'attore romano una visibilità immediata, oltre che un maggiore riconoscimento da parte del pubblico, che così lo segue anche a teatro con estremo interesse: per esempio, nel 1999 va in scena con il primo show tutto suo, intitolato "Io per voi un libro aperto", e trasmesso anche da Canale 5. Nel 2000 gira il suo primo film da regista e protagonista Si fa presto a dire amoreal fianco di Vittoria Belvedere. Inizia l'ascesa nel mondo dello spettacolo grazie alle tournée estive di teatro e cabaret e nel 2001 Carlo Vanzina lo sceglie per il ruolo di Francesco nel film South Kensington dove recita al fianco di Rupert Everett.









Interrompe la carriera cinematografica per dedicarsi maggiormente alla sua vera passione, il teatro, e così scrive e interpreta diversi spettacoli prima di tornare nuovamente sul grande schermo al fianco di Vincenzo Salemme e Giorgio Panariello con i quali girerà altri film negli anni successivi. Nel 2007 conduce un quiz su Rai 2, dal titolo Pyramid, con Debora Salvalaggio. Dal 2007 al 2011 fa parte del cast dei comici di Zelig. Nel 2008 interpreta una piccola parte nel film Asterix alle Olimpiadi. Nel 2010 interpreta a teatro il ruolo di Rugantino, opera del 1962 di Garinei e Giovannini, ruolo che in passato hanno vestito grandi attori come Nino Manfredi, Toni Ucci, Enrico Montesano, Adriano Celentano e Valerio Mastandrea. Nel 2012 è guest-star nella serie televisiva I Cesaroni 5 le cui riprese sono iniziate il 14 luglio 2011.





Sempre nello stesso anno è ospite nel programma Panariello non esiste e conduce Le Iene, con Ilary Blasi e Luca Argentero, quest’ultimo sostituito da Alessandro Gassmann e in seguito da Pippo Baudo e Claudio Amendola.

Inoltre è una seconda volta ospite (e vittima) a Scherzi a parte condotto questa volta da Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu. Sabato 28 aprile 2012 ha fatto parte della giuria speciale nel talent show Amici di Maria De Filippi. Grazie al successo ottenuto dal suo primo monologo, sarà presente nel programma in tutte le serate successive in veste di comico. Il 19 maggio durante la finale all'Arena di Verona condanna gli assassini dell'attentato alla scuola di Brindisi: "Non siete uomini e non siete nemmeno bestie perché loro queste atrocità non le commettono. Mi auguro che finiate nella caldaia dell'Inferno".





Il 17 agosto 2013 riceve a Catanzaro il “Riccio d’Argento” della 27ª edizione di Fatti di Musica, Rassegna-Premio ai Migliori Live d’Autore dell’anno diretta da Ruggero Pegna, per il nuovo spettacolo “Il meglio d’Italia”. Sempre nel 2013 viene scelto per doppiare il pupazzo di neve parlante Olaf nel film Disney Frozen – Il regno di ghiaccio. Dal 28 febbraio 2014 conduce per quattro venerdì il programma su Rai1 Il meglio d’Italia. Nel 2008 sposa la ballerina Bianca Pazzaglia, dalla quale si separa nel 2013. Dal 2014 è fidanzato con l’attrice e conduttrice Flora Canto da cui ha avuto una bambina, Martina, nata a Roma il 10 febbraio 2017 (qui il video dell’intervista al comico). Enrico Brignano è nato il 18 maggio del 1966 a Roma, è alto circa un metro e settantasei centimetri e pesa su per giù settantacinque chili.

