Fin da piccolo Paolo Ruffini si è dimostrato un bambino giocoso che amava intrattenere le persone. Conosciuto in particolar modo per la conduzione di Colorado e per la sua partecipazione a film campione di incassi come “Natale col boss” e “Maschi contro femmine” e “Femmine contro maschi”, Paolo Ruffini si impegna nella realizzazione del sogno di debuttare al cinema.

La sua prima esperienza televisiva è in una pubblicità del Kinder Cereali mentre il suo debutto al cinema è in un film di Paolo Virzì “Ovosodo“. Quella del cinema, infatti, sembrerebbe essere stata una passione davvero travolgente e costante nella vita del comico, tanto che nel 2001 – all’età di 23 anni – fonda un’associazione cinematografica dal nome “Il nido del Cuculo” che si occupa dell’organizzazione di rassegne cinematografiche ed eventi. Il successo per Paolo Ruffini, però, arriva con lo show di Mtv “Cercasi Vj” dopo il quale la carriera del giovane sarà tutta in salita. (Continua a leggere dopo la foto)









Appassionato di tatuaggi e dei vecchi film di Bud Spencer e Terence Hill, dal 2007 al 2013 Paolo Ruffini è stato sposato con Claudia Campolongo. Il matrimonio sarebbe terminato nel 2015 e, anche se molti hanno accusato l’attore e conduttore di aver lasciato la Campolongo a causa della conoscenza con Diana Del Bufalo, l’uomo ha dichiarato in un’intervista: “Riccardo Bianciotti, un mio collaboratore, si è fidanzato con la mia ex moglie. È una cosa straordinaria. E la mia ex dice che a letto va meglio con lui, è più contenta adesso…pensa un po’ te…” (Continua a leggere dopo la foto)





Nel 2017 Paolo Ruffini cura anche la regia del docufilm “Resilienza”, prodotto dall’Associazione “Nido del Cuculo” e ispirato alla storia vera di Alessandro, vittima di un gravissimo tumore pediatrico, del quale Ruffini ha voluto raccontare lo straordinario talento resiliente, che lo ha reso capace di trasformare limite in opportunità. Nel 2017 esce anche un nuovo libro edito da Sperling & Kupfer dal titolo “Telefona quando arrivi”. Ad ottobre compare nel videoclip di In The Town, singolo di Sergio Sylvestre e Gabry Ponte. Nel corso della sua carriera, Paolo Ruffini non disdegna nemmeno il teatro. (Continua a leggere dopo la foto)





Attualmente è fidanzato con l’attrice Diana Del Bufalo, dopo essere stato sposato per 6 anni con Claudia Campologno. I due hanno attirato l’attenzione della cronaca rosa poiché si pensava che Ruffini avesse tradito la moglie con Diana, ma in realtà il matrimonio era giunto al capolinea già da due anni, solo che non avevano reso nota la notizia. Paolo Ruffini è nato il 26 novembre 1978 a Livorno, Toscana, sotto il segno dello Sagittario. È alto 180 cm e pesa 76 kg.

Clizia Fornasier: età, altezza, peso, fidanzato e figli