Fin dalla più tenera età, Clizia Fornasier sogna di far parte del mondo dello spettacolo. Grazie alla sua bellezza ed al suo fisico, partecipa a Miss Italia 2004 con la fascia di Miss Veneto e conquista il titolo di Miss Sasch Modella domani. Debutta al cinema nel 2007 con il film Notte prima degli esami – Oggi, per la regia di Fausto Brizzi. Nello stesso anno gira i film Ultimi della classe di Luca Biglione e Grande, grosso e… Verdone di Carlo Verdone, entrambi nelle sale nel 2008.

Dopo aver terminato le riprese della serie televisiva di Rai Uno, Tutti pazzi per amore di Riccardo Milani (2009), gira la fiction Piper di Francesco Vicario, in onda su Canale 5, per la quale ha inciso anche un CD, Sole & I Demoni – Back to Piper, che contiene le canzoni cantate all'interno della serie. Nel settembre del 2010 Clizia Fornasier inizia le riprese di Un medico in famiglia 7 di Elisabetta Marchetti, serie televisiva di Rai Uno, in onda dal 27 marzo 2011, nella quale interpreta Albina Battiston.









Nel 2012 gira a Piacenza il film La finestra di Alice di Carlo Sarti, con Sergio Múñiz, Fabrizio Bucci e Debora Caprioglio. Nello stesso anno è l'escort di lusso nel film del regista Giulio Manfredonia, Tutto tutto niente niente, con Antonio Albanese. Sempre nel 2012 interpreta il ruolo di Giada nel film di Massimo Venier, Aspirante vedovo, con Fabio De Luigi e Luciana Littizzetto. Nel 2013 ha pubblicato un romanzo giallo dal titolo Rajoda (acronimo delle lettere iniziali dei componenti della sua famiglia).





Nel settembre 2013 debutta come concorrente a Tale e quale show, programma d'intrattenimento in dodici puntate su Rai 1, condotto da Carlo Conti dove imita Britney Spears, Elisa, Olivia Newton-John, Nancy Sinatra, Gigliola Cinquetti, Kate Bush, Nada, Annie Lennox, Mal, Cyndi Lauper e Sade. Nel novembre 2014 partecipa nuovamente a Tale e quale show imitando Anggun, Carmen Consoli e Blondie. Dall'aprile del 2015, in seconda serata Rai 1, inizia la co-conduzione settimanale del magazine Top – Tutto quanto fa tendenza, ogni mercoledì, per 10 puntate. Sempre nel 2015, fino alla fine del campionato di calcio 2014-2015, è stata ospite fissa la domenica pomeriggio su Rai 2 della trasmissione Quelli che il calcio, condotta da Nicola Savino. L'esperienza si ripete anche nella stagione del campionato di calcio 2015-2016, dove Clizia Fornasier ricopre ancora il ruolo di inviata negli stadi la domenica pomeriggio su Rai 2 alla trasmissione Quelli che il calcio, condotta da Nicola Savino.





Clizia Fornasier è stata fidanzata con Raffaello Balzo (2007-2009), Giulio Berruti (2010) e Renato Bisignani. Dal 2014 è fidanzata con Attilio Fontana, attore di dodici anni più grande di lei, conosciuto a Tale e quale show. I due, inizialmente impegnati, sono diventati amici rendendosi conto di avere una grande affinità. Alla fine si sono innamorati e sono diventati genitori del piccolo Blu, nato a Roma il 01 giugno 2016. Al figlio hanno dedicato la canzone Terra 2, scritta da loro. A gennaio 2019 è nato il secondo figlio della coppia: Mercuzio. Clizia Fornasierè nata a Conegliano il 4 aprile del 1986; è alta 1.76 metri e pesa circa 65 kg. Segue una dieta equilibrata con pochi carboidrati, tanto pesce e verdure cotte al vapore. Si concede degli spuntini di frutta.

