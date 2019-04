Fin dall’adolescenza Martina Nasoni ha sognato di far parte del mondo dello spettacolo. Nel 2019 è riuscita a entrare a far parte del cast del Grande Fratello insieme a una folta schiera di ‘vip’ e non. Tra i concorrenti troviamo anche Kiko Nalli, l’ex di Tina Cipollari; Mila Suarez, ex di Alex Belli; Ivana Icardi, la sorella dell’attaccante dell’Inter; Serena Rutelli, la figlia adottiva di Francesco Rutelli e Barbara Palombelli; Jessica Mazzoli, la ex di Morgan.

E ancora Gianmarco Onestini, il fratello di Luca Onestini (Uomini e donne, Grande fratello vip) e Gennaro Lillio, ex fidanzato di Lory del Santo; la cestista e influencer Valentina Vignali, il figlio dell'ex concorrente dell'Isola dei Famosi Michael Terlizzi, il dietologi dei vip Alberico Lemme, l'ex concorrente e vincitore della prima edizione del talent musicale "Io canto".









Oltre a Martina Nasoni, tra i cosiddetti 'nip' troviamo il modelli Gaetano Arena, la professoressa Ambra Lombardo, ed Enrico Contarin, giovane che lavora nella pelletteria di famiglia in Veneto. Diplomatasi al liceo Artistico, Martina Nasoni ha prima preso parte al concorso di bellezza "Miss Umbria" ed in seguito provato a vincere quello di "Miss Italia", dove però, nel 2016, si è fermata prima delle semifinali di Jesolo. Ciò nonostante Martina ha trovato alcuni lavoro come indossatrice e come fotomodella, lavori di cui si trova abbondante traccia nel suo profilo Instagram, utilizzato principalmente per condividere gli shooting professionali.





La ragazza non ha mai abbandonato l'idea di sfondare nel mondo dello spettacolo e utilizzerà la vetrina concessale da Barbara D'Urso per ottenere ulteriori lavori, magari su qualche passerella importante. Nulla si sa sulla sua vita privata, stando ai profili social, la ragazza sembrerebbe single. Il suo profilo Instagram solo oltre 69 post e circa 3,5mila followers, numero che continua a crescere in seguito alla notizia sulla sua presunta partecipazione al Grande Fratello. Martina Nasoni è conosciuta anche per essere stata l'ispiratrice della canzone presentata da Irama al Festival di Sanremo 2019, "La ragazza con il cuore di latta".







“La canzone nasce in Salento ero un po’ disperso in giro con il mio musicista e ho incontrato questa ragazza di 20 anni con il peacemaker. Aveva quindi un cuore di latta e un cuore vero strappato al battito naturale. Ho raccontato una verità in questa canzone, l’ho provata sulla mia pelle ed è stato un qualcosa di emozionante” ha raccontato Irama a Radio Italia. Martina Nasoni è nata a Terni nel 1998, è alta 168 centimetri e pesa circa 58 chili.

