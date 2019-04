Valentina Vignali è una cestista professionista, una modella, influencer e conduttrice italiana. Conosciuta per la sua relazione tormentata con Stefano Laudoni, la giovane è stata anche corteggiatrice di Francesco Monte e da qualche anno è un volto apprezzato del mondo dello sport e del web. Gioca a basket sin da quanto aveva otto anni. Nel 2003 supera le selezioni provinciali e regionali e viene convocata tra le migliori cestiste dell’Emilia Romagna per partecipare al Trofeo delle Regioni. Nel 2004 partecipa al Trofeo Regioni di Pesaro dove si contraddistingue per il suo innato talento. Viene ingaggiata dal Basket Cervia e all’età di soli 16 anni arriva in Serie A2, dove nel 2010 vince il campionato di Basket femminile under 19.

Nel 2011 gioca nel Victoria Forlì e grazie al suo talento e la sua bellezza viene scelta anche come Madrina alle Final Four di Coppa Italia di pallacanestro e all’All Star Game. Nel 2012 la Vignali si trasferisce a Roma dove gioca nella Fortitudo Pomezia prima e all’Eurobasket dopo. Nel 2013 gioca nella N.B. Sora 2000 e nel 2014 nell’Azzurra Basket VCO. Successivamente, dopo un periodo nella Nico Basket di Massa e Cozzile, nel 2016 ritorna a Roma con la Lazio Pallacanestro. Tra il 2016 e il 2017, poi, gioca nella Murgia Basket per poi approdare a Milano nella Idea Sport Pallacanestro. Inoltre, la bella Vignali è entrata a far parte della Nazionale Italiana Basket Artisti che unisce sport, spettacolo e solidarietà.









Dopo aver esordito in Seria A2 con il Cervia nel 2007 ha partecipato a diversi concorsi di bellezza, arrivando in finale a Miss Italia e diventando una modella molto richiesta da brand di moda e stilisti. Nel 2009 si diploma all’Elite Fashion Academy coltivando il sogno di entrare anche nel mondo della moda. Nel 2011 partecipa al famoso dating show di canale 5, Uomini e Donne come corteggiatrice di Francesco Monte mentre nel 2012 è conduttrice di Sotto Canestro. Adora anche cucinare dolci, in particolare torte. Sull’account Instagram @letortedellavignalona pubblica le foto delle sue preparazioni, con tanto di ricetta.





Gli appassionati di gossip conoscono bene Valentina Vignali grazie alla sua storia con Stefano Laudoni. I due giocatori di basket si sono conosciuti nel 2016, formando una delle coppie più seguite e invidiate nel mondo dello sport. Giovani, bellissimi e innamorati, hanno raccontato la loro relazione anche sui social. Ma dopo vari tira e molla la coppia è scoppiata. Dalla fine del 2018 la cestista è fidanzata con il collega Alessandro Paesano. Valentina Vignali ha molti tatuaggi sul suo corpo: una “Q” con un cuore sul polso della mano sinistra, una civetta, una farfalla e una chiave sotto il braccio sinistro, la scritta “Faboulous” sul braccio, una scritta sull’inguine, un simbolo dedicato a Michael Jordan. Inoltre ha tatuata la scritta “Ball don’t lie” dedicata al basket.





Nel 2013 ha scoperto di avere un cancro alla tiroide. “In questi anni ho fatto più cicli di radioterapia allo iodio, dopo i quali dovevo stare in isolamento per giorni: ero una Chernobyl ambulante. All’ultimo controllo, due mesi fa, mi hanno detto che la malattia sembra essersi fermata: il ‘nocciolo’ si è rimpicciolito. Non ho più la tiroide, anche le corde vocali sono state intaccate, ma sto riprendendo le forze: la serie C la posso fare. E poi mi piacerebbe fare un reality, Pechino Express sarebbe il massimo”. Invece nel 2019 arriva la proposta, che poi accetta, e la cestista entra a far parte del cast del Grande Fratello. Valentina Vignali è nata a Rimini il 30 maggio del 1991; è alta 183 centimetri e pesa 62 chili.

