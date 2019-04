Cantante, paroliere, personaggio televisivo italiano, Cristiano Malgioglio è uno dei personaggi più amati del mondo dello spettacolo. Artista a tutto tondo e protagonista della scena nazionalpopolare degli ultimi 40 anni, erano gli anni ’60 e Cristiano Malgioglio si trasferiva dalla Sicilia a Genova, dove abitava la sorella per intraprendere una nuova vita. Lavorava alla poste e smistava la corrispondenza.

Vivendo a Genova, conoscere alcuni cantautori della scuola genovese, di quelli che resteranno nella storia: Gino Paoli, Luigi Tenco, Fabrizio De André. È proprio De André che gli procura un colloquio presso una importante casa discografica milanese. Così inizia la carriera di Malgioglio che durerà fino a oggi. Raffaella Carrà, Rosanna Fratello, Dori Ghezzi, Loretta Goggi, Amanda Lear, Milva, Rita Pavone, Patty Pravo, Iva Zanicchi, Ornella Vanoni, Marcella Bella, Umberto Balsamo, Fred Bongusto, Enzo Curatella, Franco Califano, Lucia Cassini e Pupo: sono solo alcuni degli artisti con cui ha lavorato. Malgioglio diventa il paroliere dei brani di maggior successo della musica italiana, apprezzati da pubblico e critica. (Continua a leggere dopo la foto)









Poi inizia a lavorare in tv e il resto della storia lo conoscete. Oggi ha questa chioma nera con una ciocca bianca, occhialoni scuri e abiti che non passano mai inosservati. Ma un tempo Cristiano Malgioglio era molto diverso. Il paroliere non ha mai fatto mistero sulla sua omosessualità. “Glielo dico senza giri di parole: se sono diventato gay, lo devo soltanto a lei”, raccontò Cristiano Malgioglio al settimanale Di Più. “Avrò avuto quindici anni quando mio padre portò a cassa un disco settantotto giri di una certa Carmen Miranda – racconta sempre a DiPiù – Quando lo portò a casa non potevo immaginare che stava per cambiare la mia vita. L’ho messo e quando è partito ho sentito qualcosa che non avevo mai sentito prima”. (Continua a leggere dopo la foto)





Quindi, totalmente affascinato e sedotto dal suo stile e dalle sue canzoni, Malgioglio ha iniziato a volerla imitare: “Ho avvertito il desiderio di vestirmi come lei. Avevo solo la sua foto sulla copertina del disco: in testa portava un turbante con della frutta tropicale. Mi misi una vestaglia colorata di mia madre, delle sue scarpe con il tacco alto, poi presi un cesto e lo riempii con della frutta. Mi legai il cesto in testa con un foulard di mamma. E così vestito cominciai a ballare e a cantare sulle note di Tico Tico, la canzone più bella di Carmen”. (Continua a leggere dopo la foto)





Non molti mesi fa, Cristiano Malgioglio ha avuto occasione di parlare apertamente del suo passato e della sua vita sentimentale attuale. Sebbene Malgioglio sia sempre stato per indole una persona misteriosa il cantante ha deciso di parlare apertamente della sua relazione. “Ho una storia d’amore da 10 anni a Dublino. La compagnia aerea è diventata ricca con i miei biglietti di andata e ritorno. È un amore importante, è l’amore della mia vita. Non svelo il nome… Va bene, posso dirvelo: si chiama Michael“. Cristiano Malgioglio è nato a Ramacca (Catania) il 23 aprile del 1945; è alto 175 centimetri per un peso di circa 81 chili. Nel 2019 è stato scelto da Barbara D’Urso come opinionista del Grande Fratello.

