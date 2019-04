Sin dalla sua prima apparizione televisiva Alberico Lemme ha fatto parlare molto di sé, soprattutto a causa dei continui scontri di cui è protagonista nel corso delle sue ospitate nel salotto di Barbara D’Urso e in quelli di Porta a Porta, Matrix e a La 7 (qui il video). Alberico Lemme è conosciuto come dietologo dei vip, anche se dietologo non è: lui è un farmacista. E propriamente non dà diete, ma prescrive una ‘filosofia’ alimentare che è molto apprezzata dalle celebrità nostrane. Oltre a Briatore, seguono i suoi consigli Lorella Cuccarini, Lucio Presta, Paola Perego, Romina Power e Silvio Berlusconi.

Alberico Lemme è il fondatore dell’Accademia Filosofia Alimentare a Desio. Con la sua casa editrice ha pubblicato nel 2008 ”L’uomo che sussurrava ai ciccioni”, mentre con Mondadori nel 2016 ”La rivoluzione dimagrante” e nel 2017 ”La dieta Lemme.” “La frutta e la verdura fanno ingrassare. D’altronde, ha mai visto un elefante magro?”, sostiene Lemme. (Continua a leggere dopo la foto)









D’altro canto, olio e burro, invece, fanno dimagrire. La dieta Lemme, infatti, è molto discussa e aspramente criticata da molti. Oggi come oggi, è conosciuto come il dietologo dei vip dato che, come detto, è colui il quale ha permesso a Briatore e ad altre celeb di dimagrire, è praticamente ospite fisso di svariati programmi televisivi che vanno da Matrix a Porta a Porta, passando per Domenica Live a molti altri. Il suo metodo è decisamente poco ortodosso e spesso è stato criticato per l’approccio che ha con i suoi pazienti. (Continua a leggere dopo la foto)





Lui stesso lo ha ammesso, anche in una lunga intervista pubblicata su Dagospia: ”Quando uno viene da me lo fotografo, proietto la sua immagine e gli dico: ‘Che ciccione, mi fai schifo”’. Il dottor Alberico Lemme ha catalizzato l’ attenzione dei media attorno al suo progetto dietologico-eversivo grazie soprattutto alla trasmissione domenicale di Barbara d’ Urso e, nel 2017, la dieta Lemme è stata una delle parole più cercate dagli italiani su Google. (Continua a leggere dopo la foto)







Alberico Lemme è nato ad Archi, in provincia di Chieti (Abruzzo) nel 1958.

Il farmacista è sposato, ma mentre i figli sono apparsi nel piccolo schermo con lui in una trasmissione di Barbara D’Urso, il volto e il nome della moglie non si conoscono. Alberico preferisce infatti nei social mettere contenuti riguardanti più il suo lavoro che la sua vita privata. È alto circa un metro e settantacinque e pesa circa settanta chili. Nel 2019 è stato scelto per entrare nel cast del Grande Fratello.

Iva Zanicchi: età, altezza, peso, marito, figli