Il Grande Fratello sta per tornare. La nuova edizione dedicata ai ‘non famosi’ – anche se tra i concorrenti dovrebbero esserci volti più o meno noti -, sempre con Barbara D’Urso al comando, partirà su Canale 5 il prossimo lunedì 8 aprile e le indiscrezioni sul cast circolano con insistenza in rete.

A quanto si è appreso, dovrebbero varcare la famosa porta rossa Cristian Imparato, ex vincitore di Io Canto, Kikò Nalli, parrucchiere ed ex marito di Tina Cipollari, Mila Suarez, ex fidanzata dell’attore Alex Belli, Ivana Icardi, sorella del capitano dell’Inter e cognata di Wanda Nara e pure Damiano Allotta, che è l’ex di Stefano Gabbana e attuale fidanzato di Giovanni Ciacci. Allotta, classe 1992, è nato a Palermo e, anche se oggi vive e lavora a Milano, si definisce un “siciliano di nascita, di cuore e per la vita”. (Continua dopo la foto)









Di mestiere agente immobiliare nel capoluogo lombardo, Damiano si diverte a fare il modello e a raccontare della sua quotidianità e del suo stile sul blog chiamato “Born in Palermo”. Non nasconde certo la passione per le griffe e si definisce geloso, sensibile, vulnerabile e amante della cucina italiana, soprattutto degli arancini. A dare una sbirciata sul suo profilo Instagram, dove conta quasi 75mila follower, non è raro imbattersi in scatti in cui si mostra senza maglietta, con i muscoli in bella vista, o con abiti e accessori firmati. (Continua dopo la foto)





Come detto, però, Damiano Allotta è anche famoso per via delle sue relazioni, una passata e una attuale, con uomini noti. Dopo aver chiuso la storia con lo stilista Stefano Gabbana, dall’estate 2018 è legato a Giovanni Ciacci, il mitico Giò Giò. E, dicono i rumor, con il costumista di Detto Fatto (ed ex concorrente di Ballando con le stelle) starebbe pensando addirittura al matrimonio. (Continua dopo la foto)





https://www.instagram.com/p/Bu2vc3SAYgv/

https://www.instagram.com/p/Bvgb42Ynhin/



Tempo fa Ciacci ha raccontato al settimanale Nuovo TV i dettagli della sua relazione con Damiano Allotta: “Ci siamo conosciuti due mesi fa, in un locale sotto casa mia a Milano. Lui mi ha visto, mi ha mandato un bigliettino al tavolo e ora siamo inseparabili”. A distanza di mesi da quell’intervista, tra i due sembra esserci un affiatamento molto concreto. Conosceremo meglio Damiano nella Casa del Grande Fratello?

