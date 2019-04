Federica Sciarelli lascia Chi l’ha visto dopo 15 anni. “Al suo posto arriva lei”

“Chi l’ha visto?“, il programma di Federica Sciarelli, in onda mercoledì 3 aprile alle 21.20 su Rai 3 torna sul caso Vannini: gli avvocati difensori della famiglia Ciontoli hanno indetto una conferenza stampa per illustrare le motivazioni della sentenza della Corte d’Assise di Appello di Roma emessa il 29 gennaio scorso, che condanna a cinque anni di reclusione Antonio Ciontoli per aver causato la morte di Marco Vannini.

Il ragazzo, ferito da un colpo partito dalla pistola del futuro suocero, morì a Ladispoli il 18 maggio 2015. Per Antonio Ciontoli condannato in primo grado a 14 anni per omicidio volontario, la condanna in appello è stata ridotta a 5 anni per omicidio colposo mentre c'è stata la conferma della sentenza per gli altri familiari. Ma la notizia della settimana è quella che riguarda Federica Sciarelli. la conduttrice lascia Chi l'ha visto, il programma in onda su Rai 3 che conduce da ormai ben 15 anni.









Secondo quanto riporta Liberoquotidiano.it ragioni di questa scelta sarebbero dettate dalla volontà della conduttrice, ormai orientata a intraprendere un differente percorso professionale. Chi l'ha visto è un programma che fa ottimi ascolti, da sempre molto seguito. Federica Sciarelli è molto apprezzata da tutti (colleghi, critici tv e telespettatori) per lo stile, la competenza e il garbo con cui affronta e racconta vicende molto delicate.





Dopo 15 anni, però, la voglia di cambiare sembra aver preso il sopravvento: la Sciarelli vorrebbe condurre un talk-show politico e di costume. Il programma andrebbe in onda sempre in prima serata e sempre su Rai 3. Evidentemente si sono create le condizioni perché tutto questo possa realizzarsi e la presentatrice non vuole farsi sfuggire l'occasione. Secondo quanto riportato da liberoquotidiano.it, sarebbe già stata scelta anche la nuova conduttrice di Chi l'ha Visto.







Si tratta della criminologa Roberta Bruzzone, oggi presenza fissa su Rai 1 a Porta a Porta di Bruno Vespa. Federica Sciarelli, classe 1958 è una giornalista, conduttrice televisiva e scrittrice italiana (è autrice di 4 libri). Dal 2004 è al timone di Chi l’ha visto?, programma dedicato alla ricerca di persone scomparse e a misteri irrisolti. La prima puntata del programma è andata in onda il 30 aprile 1989. Insieme a Un giorno in pretura e Blob, è uno dei tre programmi più longevi di Rai 3.

