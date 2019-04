Una settimana fa appena i fan di Uomini e Donne si erano convinti che Sossio Aruta e Ursula Bernardo si fossero sposati in gran segreto. Dopo l’annuncio della dolce attesa, una foto postata su Instagram dall’ex cavaliere ha fatto subito pensare a un matrimonio già avvenuto e infatti, dopo aver visto quello scatto in cui la coppia si mostra con abiti eleganti e in cui lei tiene tra le mani un bouquet, i follower l’hanno riempito di auguri e domande.

"Ti ho voluto con tutto me stesso! Ti amo, matta", era la didascalia di Sossio alla foto con la sua Ursula. "Ma si sono sposati?"; "Io ci avrei scommesso in tutto ciò"; "Bellissimi. Ho sempre creduto in voi e nel vostro amore"; "Finalmente ti sei sposato. Belli e unici!"; "Ma mi sono persa qualcosa? Si sono sposati!" sono solo alcuni dei commenti lasciati dai follower di Aruta. In realtà i fiori d'arancio sono sì in programma, ma fra qualche tempo, dopo la nascita dell'erede.









Lo ha rivelato lo stesso Sossio in un'intervista rilasciata recentemente al settimanale DiPiù in cui parla, ovviamente, di Ursula, della gravidanza e anche del matrimonio, che è stato posticipato di un anno in modo che il bimbo in arrivo possa partecipare alla cerimonia. Il piccolo (o piccola) "nascerà a fine ottobre – racconta il 48enne – Lo abbiamo concepito a Roma, nei giorni in cui eravamo ospiti del programma di Maria De Filippi che ci ha fatto innamorare".





Il sesso del nascituro non si sa ancora, ma Sossio, che è già papà di due figli maschi nati dal precedente matrimonio (anche Ursula è mamma di tre bambini, ndr), spera sia femmina. I nomi per il bebè, invece, sono già stati decisi dalla coppia ex Uomini e Donne ed ex Temptation Island: "Se sarà femminuccia la chiameremo Bianca, se sarà un maschietto Sossio Junior, proprio come me", ha detto sempre Aruta.





“Se penso che Sossio e io ci siamo conosciuti solo un anno fa – ha aggiunto Ursula – Sapere di essere incinta di un bambino tutto nostro sembra ancora più magico e incredibile”. Questo bimbo era fortemente voluto e Sossio ha raccontato di essere scoppiato a piangere quando la sua compagna gli ha detto di essere incinta: “Era la notizia che aspettavo. È una sorta di rivincita, una seconda possibilità”. “Oggi faccio il padre quando posso”, ha aggiunto.

