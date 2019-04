Luca, il papà più bello d’Italia ad ‘Avanti un altro’: pubblico impazzito. Chi è

Il pubblico di ‘Avanti un altro’, il game show condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti, non è rimasto impassibile di fronte a uno dei protagonisti della puntata andata in onda lunedì sera, primo aprile 2019. Anzi, a dirla tutta, il concorrente ha proprio fatto impazzire le spettatrici, in studio e anche a casa a giudicare dalla marea di tweet piovuti in serata. Una signora del pubblico presente ad ‘Avanti un altro’ ha manifestato talmente tanto entusiasmo da costringere il conduttore a intervenire per placare i suoi “bollenti spiriti”.

“Ma che è ‘sta cosa? Ma che è oggi? Lui ha detto che è sposato e una signora del pubblico ha detto ‘e che ca**o’. Ma che si fa così?!”, l’ha ripresa Bonolis. Insomma, il concorrente in questione non è passato inosservato. Si chiama Luca Pilato, è di Savignano e soprattutto è l’ex “papà più bello d’Italia”, fascia conquistata nel 2015. (Continua dopo la foto)









“Lei è il papà più bello d’Italia? Dai sei un bell’uomo ci sta. Ma cosa si vince con questo concorso? Altri figli?”, ha scherzato Bonolis quando Luca si è presentato in studio. In ogni caso, come riporta il sito Cesena Today, l’ex babbo più bello d’Italia si è destreggiato molto bene tra l’ironia di Bonolis, ma soprattutto tra le domande di cultura generale, politica e sport, fino ad assicurarsi la poltrona di campione. (Continua dopo la foto)





Il popolo di Twitter, come detto, non si è lasciato sfuggire l’occasione di lasciare commenti sul bel Luca: “Io e Luca andiamo dietro le quinte, ci rivediamo se va bene fra 9 mesi”, si legge. E ancora, scrive qualcuno che ha subito preso informazioni: “Babbo più bello d’Italia 2015 Luca Pilato, addestratore cinofilo, di Savignano sul Rubicone (Forlì-Cesena)”. (Continua dopo la foto)





Io e luca andiamo dietro le quinte, ci rivediamo se va bene fra 9 mesi 😍😍😍 #avantiunaltro pic.twitter.com/VruuqJGQbn — Nicola (@nico_lai93) April 1, 2019

#avantiunaltro babbo più bello d'italia 2015 LUCA PILATO, addestratore cinofilo, di Savignano sul Rubicone (Forlì-Cesena) — AMa83 (@ApuntoM) April 1, 2019



Solo qualche settimana fa un altro concorrente aveva scaldato gli animi del pubblico di ‘Avanti un altro’: Michele Bompadre che, come ha subito fatto sapere il sito Bitchyf, poco prima aveva già partecipato a un programma Mediaset. Michele è infatti stato uno dei corteggiatori del trono classico di Uomini e Donne. Di Angela Nasti, a voler essere proprio precisi.

