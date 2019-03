Ricky Martin è uno dei cantanti più amati e conosciuti al mondo, con i suoi successi ha fatto cantare e ballare milioni di persone. Nome d’arte di Enrique Martín Morales, è un cantante portoricano, tra i massimi esponenti mondiali del pop latino. Nel 1982 tenta di entrare nei Menudo, boy band latina composta da giovanissimi, ma viene scartato perché ritenuto troppo giovane e troppo basso. Ci riprova due anni dopo e viene preso. Recita in due importanti telenovelas, tra cui General Hospital.

Nel 1991 firma un contratto con la Sony e pubblica un album che porta il suo nome Ricky Martin, nel 1993 pubblica Me Amarás. Nel 1998 pubblica Vuelve contenente la hit La Copa De La Vida, o The Cup Of Life nella versione inglese, inno dei mondiali di calcio. Nel 1999 partecipa ai Grammy portando un'esibizione che anima la platea facendogli ottenere una "standing ovation", e vince un premio per il miglior disco pop latino. Anticipato da Livin la vida loca, nello stesso anno pubblica Ricky Martin, suo primo album in inglese, diventa un fenomeno mondiale e vende più di 20 milioni di copie.









Nel 2004 si impegna nel sociale e fonda la Ricky Martin Foundation, da cui nasce il progetto People for children con lo scopo di combattere lo sfruttamento minorile. Nell'agosto del 2008 Ricky è diventato padre di due gemelli, Valentino e Matteo. Nel marzo 2010 il cantante dichiara pubblicamente la sua omosessualità ed il 2 novembre 2010 ha pubblicato con la casa editrice Celebra un libro autobiografico (Me nella versione in inglese, Yo in quella spagnola) nel quale ha affrontato anche l'argomento. Il 3 gennaio del 2014 tramite un comunicato ha annunciato la sua separazione dall'economista Carlos Gonzalez Abella durata quattro anni.





Nel 2016 si è fidanzato con il pittore ed artista siriano Jwan Yosef con il quale si è sposato nel gennaio 2018. Nel gennaio del 2019 nasce la loro prima figlia insieme: Lucía. Ricky Martin ha altri due figli, Matteo e Valentino, avuti tramite maternità surrogata. "Siamo emozionati nell'annunciare che siamo diventati genitori di una bimba bella e in salute, che abbiamo chiamato Lucia Martin-Yosef – ha scritto Ricky Martin su Instagram, in un messaggio bilingue (spagnolo e inglese) – Questo è stato senza dubbio un periodo indimenticabile per le nostre vite, dal mio compleanno alle vacanze di Natale, fino alla nascita della piccola".







”I suoi fratelli, come Jwan e me, sono completamente innamorati di questa bimba e siamo grati di poter iniziare questo 2019 con il miglior regalo che potessimo ricevere: quello della vita”, ha concluso il cantante. Ricky Martin nasce a San Juan, a Porto Rico, il 24 dicembre 1971 da Enrique Martín Negroni, psicologo, e Negreida Morales, ragioniera, i quali divorziarono quando Ricky aveva 2 anni. Ha frequentato la scuola cattolica Colegio Sagrado Corazon partecipando al coro e alle recite scolastiche. Il cantante portoricano è alto 181 centimetri e ha un peso forma pari a 78 chilogrammi.

