Laura Cremaschi è una modella e showgirl che ha da qualche anno intrapreso il ruolo di “Bonas” nel famoso quiz show di canale 5, Avanti un altro condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti. A diciannove anni partecipa a un concorso di bellezza locale, nell’ambito del quale viene eletta Miss Padania 2006. Ma il vero successo per Laura arriva quando inizia a utilizzare i social network.

Da grande appassionata di calcio, infatti, Laura Cremaschi comincia a condividere foto dei pronostici (qui il video) con foto hot delle partite ed è così che diventa seguitissima sui social. Grazie al successo ottenuto Laura Cremaschi viene notata dalla produzione di “Avanti un altro” che decide di darle il ruolo di “Bonas” del Minimondo, dopo l’abbandono del programma da parte di Paola Caruso. Dal 2012 al 2017 Laura Cremaschi è stata fidanzata con l’imprenditore Andrea Perone, ricco imprenditori, noto al mondo del gossip per essere stato sposato con la bellissima Sabrina Ferilli, Sabrina Ferilli, più grande della giovane modella di ben 24 anni. Al momento risulta single. (Continua a leggere dopo la foto)









La Bonas lavora anche come immobiliarista presso l’azienda di famiglia che si occupa della costruzione di edifici e appartamenti nella zona del milanese. Nel 2018 la Cremaschi partecipa come tentatrice nel programma condotto da Simona Ventura, Temptation Island in versione Vip. Laura trascorre la sua infanzia tra Bergamo e Milano. Dopo l’esame di maturità e il diploma decide di mettersi in discussione lavorando come modella. (Continua a leggere dopo la foto)





Nel tempo libero inizia la sua carriera di ragazza immagine e svolge molti lavori extra per ottenere la sua indipendenza economica. Nel mese di marzo del 2015 ha collaborato al programma satirico Le Iene. In quest’occasione Laura è riuscita ad aiutare l’inviato Matteo Viviani a smascherare un truffatore che adescava giovani donne promettendo loro di farle partecipare al Grande Fratello. Nel 2019 è diventato virale il video che riprende Wilma, la moglie del conduttore Francesco Facchinetti, che lancia un bicchiere d’acqua addosso a Laura Cremaschi, che chiedeva al marito un selfie di troppo e aveva un atteggiamento un po’ troppo intimo nei confronti del conduttore. (Continua a leggere dopo la foto)





Dopo alcuni giorni Sebastian Gazzarrini de ‘’Le iene’’ ha reso noto che si trattava di uno scherzo architettato dal programma Mediaset con la complicità di Wilma Faissol, la moglie del cantante e conduttore Francesco Facchinetti e la Bonas di “Avanti un altro”. Laura Cremaschi è nata il 1 gennaio 1987 a Bergamo, è alta un metro e sessantacinque centimetri e pesa circa sessanta chili.

