Sossio Aruta e Ursula Bernardo di Uomini e Donne (e Temptation Island Vip) aspettano un bambino. La lieta notizia, secondo quanto riporta Il Vicolo delle News, è stata data nel corso di una nuova registrazione del programma di Maria De Filippi in cui si sono conosciuti e innamorati. Entrambi hanno già dei figli, ma ora sono pronti ad accogliere il bambino nato dal loro amore. Stando alle anticipazioni riportate dal sito, l’ex cavaliere e la ex dama del Trono Over sono tornati in studio come ospiti ma con una sorpresa questa volta, quella della prova più importante del loro amore.

Insieme hanno mostrato a Maria l'ecografia del bimbo che Ursula porta in grembo e pare che i due siano apparsi molto felici di fare questo meraviglioso annuncio. Inutile aggiungere che la notizia, bellissima e inaspettata, della gravidanza è stata accolta con grande emozione da conduttrice, opinionisti e pubblico.









Anche Gianni Sperti ha mostrato tutta la sua felicità per Sossio e Ursula. Proprio lui che nel corso della passata edizione non dava fiducia alla coppia, tanto che più volte aveva dubitato della loro sincerità. Ma dopo Temptation Island Vip, Gianni ha rivalutato Ursula. Le ha più volte consigliato di lasciar perdere Sossio e di ricominciare una nuova vita, ma poco dopo essere tornata in trasmissione per fare nuove conoscenze, ha dato un'altra possibilità a quella storia d'amore tanto tormentata.





Insomma, dopo tante difficoltà e incomprensioni Sossio e Ursula sono tornati insieme e ora aspettano il loro primo figlio. Ma ci sarebbe anche un'altra novità dopo l'annuncio della gravidanza. Una foto postata da lui ha fatto subito pensare che i due si siano sposati in gran segreto. I fan della coppia se ne sono convinti dopo aver visto lo scatto in cui entrambi si mostrano con abiti eleganti e lei tiene tra le mani un bouquet.







“Ti ho voluto con tutto me stesso! Ti amo, matta”, è la didascalia che Sossio scrive sotto alla foto che ha scatenato subito una pioggia di congratulazioni. “Ma si sono sposati?”; “Io ci avrei scommesso in tutto ciò”; “Bellissimi. Ho sempre creduto in voi e nel vostro amore”; “Finalmente ti sei sposato. Belli e unici!”; “Ma mi sono persa qualcosa? Si sono sposati!” sono solo alcuni dei commenti lasciati dai follower di Aruta. Non c’è conferma di questo presunto matrimonio segreto, ma vero è che i diretti interessati non hanno smentito. Magari lo annunceranno a Uomini e Donne…

