Cristian Imparato è uno dei nomi più ricercati dal gossip, soprattutto in relazione alle presunte operazioni di chirurgia estetica. Ma andiamo con ordine. La carriera del bambino prodigio inizia nel 2010, quando partecipa alla prima edizione del programma di Canale 5 ‘Io Canto’, condotto da Gerry Scotti. L’ex bambino prodigio ha spiegato sui social che al momento della vittoria di “Io canto” aveva appena 14 anni ed in seguito alla pubertà la sua voce è cambiata.

”Quello che ha reso tutto particolarmente difficile è stato il cambiamento della voce: – ha scritto sui social – non sapevo gestire il range vocale che cambiava e non sapevo come fare davanti al microfono. È stato un momento terribile, in cui sono stato molto insicuro: la musica è la mia vita e non sapevo più come fare. Per questo ho cominciato a prendere lezioni da un maestro di canto”. Oggi il ragazzo palermitano è totalmente cambiato sotto l’aspetto fisico. Gli occhiali sono sostituiti ormai dalle lenti a contatto colorate e la struttura corporea, logicamente, è notevolmente mutata. (Continua a leggere dopo la foto)









Tatuaggio sul petto, fisico palestrato e, anche se non lo ha mai confessati, qualche intervento per rimpolpare le labbra sono i nuovi segni distintivi del giovane. L’aspetto timido ha lasciato spazio ad un’aria spavalda. ”Essendo una persona molto semplice, non mi impressiono all’idea della televisione: avere le telecamere puntate rientra nella notorietà, ma non è un motivo per montarsi la testa. Per me è una cosa normalissima, m’interessa solo cantare”. Così aveva detto qualche tempo fa in un’intervista a Vanity Fair. (Continua a leggere dopo la foto)





Cristian Imparato ha passato dei momenti molto drammatici e proprio ai suoi follower ha spiegato i motivi. Il giovane cantante ha spiegato di aver fatto abusi di farmaci dopo una storia d’amore finita. Un crollo verticale che ha lasciato una brutta ferita. Oggi il talentuoso artista sta molto meglio, continua a fare musica. A febbraio 2018, infatti, ha pubblicato sul suo canale YouTube la canzone “Say Something“, dedicata a sua nonna. Cristian si diverte anche sui social, dove pubblica scatti piccanti che mostrano il suo radicale cambiamento che, però, non è stato apprezzato da tutti. (Continua a leggere dopo le foto)







Tra i commenti infatti si leggono velenose critiche: ”Ma perché ti sei rovinato così perché, eri cosi bello non avevi bisogno di niente…”; ”Come mai hai cambiato dal chirurgo totalmente il tuo viso?”; ”Sei terribile, sei diventato un mostro”. E ancora: ”Ti sei proprio rovinato… le tue labbra sono pronte a esplodere”. Ma Cristian va avanti per la sua strada e non si preoccupa dei commenti e, anzi, a quelli che lo rimproverano risponde: ”Il mio unico pensiero è mostrarmi nudo?! Allora lo farò sempre più di proposito. Ridiamoci su e accontentiamo le dicerie con un post work-out!”. Nel 2019 Cristian Imparato entra a far parte del cast del Grande Fratello 16. Il cantante è nato a Palermo il 24 febbraio 1996. È alto 1,72 cm e pesa 65 chili.

