Si chiama come il nonno, ed è figlia di Cristiano. Ma questo per Fabrizia De André più che una fortuna è un dolore. E il ricordo di lacrime e sbronze. E l’attesa, da anni, di una telefonata che non arriva. Viene facile credere che una nipote d’arte come lei debba solo ringraziare famiglia e destino. “Tanti pensano che un cognome così sia una grande fortuna. – ha detto in un’intervista rilasciata a Vanity Fair – Ma non sanno che significa andare avanti lavorando sodo – cameriera, hostess, locali e persone da gestire – per un’indipendenza che sento importante, e non arrivare a pagarmi gli studi, essere preoccupata per il futuro come qualunque ragazza senza un padre e senza laurea’’.

Nata dal matrimonio di Cristiano De Andrè con Carmen De Cespedes, Fabrizia De Andrè ha due fratelli, i gemelli Filippo e Francesca, e una sorellastra, Alice, nata dalla relazione del figlio del cantautore genovese e la sua seconda compagna Sabrina La Rosa. Fabrizia De André oggi non ha più contatti con suo padre Cristiano, che avrebbe troncato il loro legame qualche tempo fa poco prima di diventare nonno.









Ospite di Domenica Live, Fabrizia ha rivelato di aver sempre cercato di mantenere dei buoni rapporti e di esserci anche riuscita, ma qualche mese fa le cose sarebbero precipitate e il cantautore, per qualche strana ragione, avrebbe alzato un muro. "Quando è nato mio figlio lui era in Thailandia per riposarsi. Quando ci siamo rivisti, ha visto il bambino ed era molto felice. Ma da lì è sparito e io non so la motivazione. In otto mesi, l'ha visto solo una volta", ha raccontato Fabrizia De André nel salotto di Barbara D'Urso. Nel 2018 Fabrizia De André ha deciso di rompere il silenzio e lo ha fatto nel corso di una puntata di Domenica Live. La giovane ha rivelato qualche particolare sul loro rapporto, a sua detta sin dal principio "travagliato".





Poco più di un anno fa Fabrizia De André era intervenuta a gamba tesa nella guerra in atto tra il padre Cristiano e la figlia Francesca che lo aveva accusato di aver massacrato di botte la figlia minore Alice. In quella circostanza, Fabrizia, oggi ospite della trasmissione Domenica Live, intervenne con un post Facebook in cui dichiarava l'intenzione di voler dire tutta la verità sulla presunta lite, raccontando che si trattò solo di uno schiaffo dato per mancanza di rispetto della sorella minore nei confronti del padre.





Fabrizia De André è nata nel 1987; è alta un metro e settanta e pesa circa 65 chili. Restia la mondo del gossip, se non per parlare del sui rapporto con il padre, Fabrizia ha un compagno e nel 2018 è diventata mamma di un maschietto. A proposito della gravidanza il padre le avrebbe chiesto di abortire. “Mio padre, inizialmente, mi aveva chiesto di abortire perché il mio compagno faceva il cameriere. Lui voleva anche che mettessi a mio figlio il cognome De André”, ha detto in un’intervista rilasciata a Domenica Live.

