Ivana Icardi Riviero è una star della televisione argentina e sorella del calciatore dell’Inter Mauro Emanuel Icardi. Ivana è tre anni più piccola del fratello Mauro ed entrambi nascono dal matrimonio, giunto al termine nel 2013, dei loro genitori Juan e Analia. Quello tra i fratelli Icardi è un rapporto speciale ma, nel 2018, è stato ostacolato dalla presenza di Wanda Nara, moglie e agente del calciatore. A causa della partecipazione di Ivana alla versione argentina del Grande Fratello, i rapporti tra i due si sono interrotti.

Non vedendo di buon occhio la sua presenza, pensando che potesse causare problemi alla carriera di suo marito, Wanda Nara avrebbe ostacolato più volte la partecipazione della cognata al Grande Fratello. Cosa che però non è andata in porto. Proprio all’interno della casa del Gran Hermano, Ivana ha conosciuto il calciatore Luis Fabian Galesio, e nonostante numerose liti iniziali, tra i due è scattata la scintilla. Finito il reality i due si sono avvicinati sempre di più, e l’amicizia si è trasformata in un sentimento più profondo. (Continua a leggere dopo la foto)









Attualmente la coppia è ancora fidanzata, e Ivana Icardi si mostra sui social col suo compagno felice ed innamorata. “Io lo chiamo spesso a Mauro, – ha detto Ivana Icardi in un’intervista – ma non mi risponde. Non voglio dire cattiverie su di lui. Forse a Wanda dà fastidio che io gli parli per qualche motivo. Non so quale sia il problema, ho sempre avuto un buon rapporto con tutte le sue ex fidanzate. Non ci sono state ripercussioni su mio fratello per la mia partecipazione al GF argentino’’. (Continua a leggere dopo la foto)





‘’Lei mi ha bloccato su Instagram, – ha detto ancora Ivana Icardi, la sorella i Mauro – io non ho fatto nulla e le parole usate in pubblico erano le stesse che diceva a me. Diceva che chiedevo soldi a mio fratello per rifarmi il seno. Sono bugie. Quelle stesse parole che ha detto a me le ha dette ai giornalisti e abbiamo litigato per questo. Non mi posso prendere una colpa di aver fatto chissà cosa, cosa cambiava a lei se io sono andata al Grande Fratello. Non conosco neanche sua figlia più piccola, mia nipote”. (Continua a leggere dopo la foto)







“Voglio dire a mio fratello che è una delle cose più importanti per me, voglio fare la pace e voglio stare bene con tutti e siete importanti tutti voi, non so se riescono a capirlo. Non mi interessa se sono famosi e hanno i soldi. Io vi voglio bene, anche alle mie nipotine, anche se non le vedo tanto e mi piacerebbe tantissimo ritornare in pace”, ha concluso la giovane. Attualmente Ivana Icardi vive con sua madre, il patrigno e i due fratelli minori a Las Palmas de Gran Canaria. È nata a Rosario (Argentina) il 2 giugno del 1995. È alta circa 1.76 metri e pesa circa 65 chili.

