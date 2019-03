Ormai conduttrice affermata grazie a Made in Sud, Fatima Trotta compare per la prima volta nel piccolo schermo nel 2005 quando partecipa al programma di otto puntate, condotto da Carlo Conti, ‘’Raccomadata d’Italia’’. La giovane attrice dichiarerà poi che era stata segnalata dal suo professore di recitazione. Dopo il liceo si laurea in Scenografia presso l’Accademia delle Belle Arti, e comincia poi a lavorare nel mondo dello spettacolo. Nel 2006 ha recitato in otto puntate di Un posto al Sole, la fiction di Rai Tre che va in onda da oltre vent’anni.

L'anno seguente Fatima Trotta entra a far parte della compagnia del Teatro Tam Tunnel a Napoli, compagnia in cui si sono formati diversi esponenti di spicco della comicità moderna napoletana. È nel corso di questa esperienza che per la prima volta si cimenta nella conduzione di uno show comico. Grazie a questa esperienza, nel 2008, arriva la grande occasione con la conduzione di "Made in Sud" ( programma andato in onda inizialmente sul canale Comedy Central) accanto a Elisabetta Gregoraci.









Dal 2012 in programma comico fa il salto di qualità e va in seconda serata su Rai Due e dal 2013 in prima serata in diretta sempre su Rai Due. Al suo fianco ci sono sempre stati Gigi e Ross, ma nel 2017 sono stati sostituiti da Gigi D'Alessio. Nel 2019 torna alla conduzione della trasmissione accanto a Stefano De Martino, ex ballerino di "Amici di Maria De Filippi" ed ex marito della showgirl argentina Belen Rodriguez.





La sua abilità come attrice viene messa in mostra anche in una successiva esperienza televisiva, quella nell'edizione 2016 di "Tale e Quale Show" in cui imita diversi grandi personaggi della musica. "La mia carriera è iniziata un po' per gioco. – ha raccontato Fatima Trotta a Fashionnewsmagazine.com – Già da piccina, ho iniziato a fare i primi concorsi canori, spinta da mia madre. In realtà, da qui, è iniziato tutto: il classico Zecchino d'oro, le selezioni per Birimbao. Pian pianino, ho iniziato a fare esperienza nello spettacolo. Frequentando sempre scuole d'arte, mi capitava spesso di fare provini per il cinema, giusto per divertimento. Riportavo sul campo quello che studiavo. Alla fine, da hobby questa passione è diventata un vero e proprio lavoro".







Non solo televisione. Fatima Trotta ha recitato nel film “Dieci regole per fare innamorare” di Cristiano Bortone. Nel 2014 nel film di Neri Parenti “Colpi di Fortuna”. Mentre nel 2015 il produttore e attore comico Massimo Boldi l’ha scelta per recitare nella pellicola “Matrimonio al Sud”. Restia la mondo del gossip, la conduttrice di Made in Sud nel luglio 2016 si è sposata con Luigi De Falco del duo comico “I gemelli De Falco”. I due si sono conosciuti proprio all’interno del programma ed è scoccato l’amore. Fatima Trotta è nata a Napoli il 2 luglio del 1986. È alta 166 centimetri e pesa circa 55 chili.

