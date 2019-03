“Taci e porta rispetto”. MasterChef, Bastianich furioso in diretta tv

Raramente si vede un Bastianich così infastidito e contrariato, ma a volte, quando capita, si è felici di non stare di fronte allo chef. “C’è un solo sapore negativo e non è nel piatto”, dice Joe Bastianich dopo aver assaggiato il minestrone rivisitato di Gilberto Neirotti, il discusso concorrente di questa edizione di Masterchef (in onda ogni giovedì alle 21.15 su Sky) per via del suo atteggiamento definito dagli altri “strafottente”. Insomma “Il piatto va benissimo, il comportamento per niente. Se non lo capisci, quella è la porta”. È questa la sintesi della dura reprimenda fatta da Joe a Gilberto, finalista di Masterchef.

Il 23enne veronese è riuscito comunque a superare anche questa puntata ed è fra i cinque finalisti del programma. Ma le sue indubbie qualità culinarie devono fare i conti con un carattere che giudici e (alcuni) avversari giudicano troppo irriverente e poco rispettoso nei confronti degli altri concorrenti, a causa di alcuni commenti e risatine colti nel corso delle ultime puntate. Nello stesso video, anche lo chef Barbieri lo critica per lo stesso motivo. (Continua dopo la foto)









Sulla sua pagina Facebook, Gilberto ha commentato la vicenda: “Cazziatone time!!🤦🏼‍♂️ Sicuramente potevo evitare di ridere, ma sono così, non riesco a nascondere quello che mi passa per la testa!”. Nel video, Gilberto irride l’avversario Giuseppe, elogiato invece dai giudici. Ma quando arriva il suo turno di essere giudicato, Barbieri lo bacchetta. (Continua dopo la foto e il video)





E così anche Bastianich: “Stai zitto, ti comporti come un bambino nel giardino di tua mamma che fa i capricci. Porta rispetto, sennò vai a casa, la porta è lì. La mancanza di rispetto nei confronti di Giuseppe – conclude Bastianich – è una mancanza di rispetto per noi quattro giudici. Noi abbiamo deciso che il piatto di Giuseppe era buono, e se tu non puoi accettare questo, la porta è lì e vai a casa”. (Continua dopo la foto)







Ai blandi tentativi di scusarsi da parte di Gilberto, Bastianich lo gela e risponde: “Allora non hai capito le tue azioni, perché le tue azioni parlano molto di più delle tue intenzioni”. Insomma, bravo quanto volete, ma se non c’è rispetto, quantomeno e almeno in una trasmissione pubblica (di un certo tipo) allora è inutile persino dimostrare la propria indubbia superiorità. Rispetto, umiltà e forse se ne riparla, ma prima di allora, testa bassa e lavorare. Bravo Bastianich!

