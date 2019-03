Grazie al suo carattere fumanti, Karina Cascella è una delle opioniste più discusse dei salotti televisivi. Partita da Uomini e Donne, in questi anni ha avuto spazio nei programmi di punta di Barbara d’Urso, Domenica Live e Pomeriggio Cinque. Non poche volte, infatti, è coinvolta in litigi e discussioni accese nelle trasmissioni e per questo motivo è molto temuta dagli ospiti. Karina è diventata nota al pubblico televisivo nel 2005, quando ha preso parte alla sua prima trasmissione televisiva. Con il programma Vero Amore su Canale 5, la Cascella è entrata nel mondo della tv italiana.

A quell'epoca era fidanzata con Emanuele, con il quale ha avuto una storia di 10 anni, andando anche a convivere a Padova. I due, però, si sono lasciati dopo qualche tempo. Karina, poi, ha conosciuto Salvatore Angelucci. I due partecipavano al programma ''Uomini e Donne'' e l'intesa è nata fin dalle prime puntate. Dopo la storia d'amore tra Angelucci e Paola Frizziero, sua scelta alla fine del percorso del programma, i due si sono fidanzati e hanno avuto una figlia.









Dalla loro unione, nel 2010, è infatti nata Ginevra. Purtroppo la coppia ha messo fine all'amore qualche tempo dopo e da quel momento la vita sentimentale di Karina Cascella è stata molto travagliata. Il rapporto tra i due è serenissimo, anzi l'opinionista e la nuova fidanzata di Salvatore, Alessandra Gallocchio, è una sua grande amica. Dopo diversi flirt e gossip, Karina Cascella ha confermato il fidanzamento con Max Colombo, migliore amico dell'ex Salvatore Angelucci. Nel 2018 i due hanno annunciato il matrimonio. La Cascella ha parlato di quel momento come quello che ha sempre sognato fin da bambina: 'Auguro a tutte le donne una favola così', ha dichiarato nel salotto pomeridiano di Canale 5.





Karina Cascella si occupa del suo negozio d'abbigliamento Dkk Brand, che si trova a Milano. "Al di là di quello che è il gioco della tv – ha dichiarato a Tgcom24 -, a 34 anni sentivo il bisogno di concretizzare, e di realizzare quello che è sempre stato il mio sogno, ovvero avere una attività mia. E poi chiudo un cerchio, per me è una sorta di bilancio: c'è tutto quello che è stato in questi dieci anni, quindi le conoscenze, la moda…". La sua infanzia non è stata molto semplice ma, anzi, piena di violenza e sofferenza. Insieme alle sorelle Sunny e Daniela, Karina ha sacrificato la serenità adolescenziale per prendersi cura della madre, spesso picchiata violentemente dal padre alcolizzato.







A causa della prematura scomparsa della madre – quando Karina aveva appena 18 anni – la ragazza ha dovuto rimboccarsi le maniche molto presto. Comincia a lavorare come baby sitter, centralinista, promoter, prima di fare strada nel mondo televisivo; grazie anche all’aiuto di Maria De Filippi. Karina Cascella è nata ad Aversa, in provincia di Caserta il 22 gennaio 1980. È alta un metro e 64 centimetri e pesa 55 chili.

