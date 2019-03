Paola Caruso è una showgirl, conduttrice e opinionista di origini calabresi, nota per aver ricoperto il ruolo di “Bonas” nel quiz show “Avanti un altro”, per essere stata una delle concorrenti de L’Isola dei famosi 11 e ospite fissa nei programmi condotti da Barbara D’Urso. Da sempre appassionata del mondo dello spettacolo, Paola Caruso inizia a lavorare come ragazza immagine. In particolare, la Caruso diventa volto pubblicitario del Billionaire in Costa Smeralda.

Nel 2003 partecipa come concorrente a Miss Italia e vince la fascia di Miss Moda Mare Triumph Calabria. Miss Italia è stato il trampolino di lancio più importante per la carriera televisiva di Paola Caruso. Nel 2006, a Uomini e Donne come corteggiatrice, diventa conduttrice su Rete Capri di programmi come “Quiz Show” e “Quiz Night”; prendendo parte a trasmissioni come Scorie, Wash, Buona Domenica, Talent 1, Veline e molti altri. La popolarità per la bella showgirl calabrese, però, arriva grazie al ruolo di “Bonas” del Minimondo del programma condotto da Paolo Bonolis, Avanti un altro. (Continua a leggere dopo la foto)









Laureata in Giurisprudenza e appassionata di equitazione – sport che pratica fin dalla tenera età – la bella calabrese è stata spesso accusata di essere finta e troppo legata all’aspetto esteriore. Durante il reality condotto da Alessia Marcuzzi, L’Isola dei famosi, però, ha dimostrato di essere una persona molto sensibile e schietta. Nel 2017 partecipa a Supervivientes, versione spagnola del reality ‘L’Isola dei famoso’’ e a ‘’Selfie – Le cose cambiano’’, oltre a recitare nel film ‘’Natale al sud’’. (Continua a leggere dopo la foto)





Una delle sua passioni più grandi è l’equitazione: pratica questo sport a livello agonistico e ha anche una cavallina tutta sua, di nome Athina. Nel 2015 Paola ha avuto un flirt con Stefano, figlio di Paolo Bonolis, ma nessuno dei due ha ufficializzato la relazione. La Caruso ha avuto altri fidanzati, come Daniele Interrante, Andrea Casalino, Antonello e Lucas Peracchi. Nel 2018 si fidanzata con Francesco Caserta, un giovane imprenditore che vive e lavora a Monaco. La loro relazione naufraga e poco dopo Paola Caruso, in quel momento concorrente del reality game ‘Pechino Express’, scopre di essere incinta (il video). Michele, come del padre adottivo della Caruso, nasce nel marzo del 2019. Paola Caruso, ospite di Barbara D’Urso a Live-Non è la D’Urso, ha lanciato un appello al suo ex Francesco Caserta perché si occupi di suo figlio Michelino: “Ti aspettiamo quando vuoi, se vuoi fare il padre Michelino è qui”. (Continua a leggere dopo la foto)

© Piergiorgio Pirrone – LaPresse

19-02-2016 Milano



Francesco Caserta, l’ex fidanzato di Paola Caruso, ha risposto via Instagram all’appello della modella. Di fatto ha velatamente promesso che non la lascerà sola a crescere il figlio: “Io ho fatto tanto, ho sempre regalato sorrisi a chi ne aveva bisogno”. Paola Caruso è nata a Catanzaro il 17 gennaio 1985; è alta 177 centimetri e pesa 68 chili. All’età di 18 anni ha rifatto il seno e poi si è affidata alla chirurgia estetica anche per il naso e le labbra.

Paola Caruso, è nato il figlio: ecco come si chiama il primogenito dell’ex Bonas