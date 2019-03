Emanuela Tittocchia è un’attrice e conduttrice italiana conosciuta soprattutto per i ruoli nelle fiction Centovetrine e Un posto al sole. Piemontese di nascita, ha sempre avuto una spiccata propensione per la recitazione e il teatro, ma prima di lanciarsi nella recitazione si è laureata in Architettura presso il Politecnico di Torino. Emanuela Tittocchia è nota anche per la sua storia d’amore con Fabio Testi. Gli appassionati della televisione ricorderanno bene cosa successe durante il reality show televisivo La talpa.

L’attore era stato lasciato in diretta televisiva dalla Tittocchia, che poco prima aveva saputo un bollente gossip su su Testi e un’altra donna. Un fatto che Emanuele Tottocchia non perdonò. Nel 2005-2006 Emanuela Tittocchia diventa inviata di Voyager, trasmissione televisiva di Rai 2, l’anno successivo recita nelle minifiction “Nonni in pericolo”, in onda nella trasmissione di Rete 4 Forum. Nel 2008 prende parte al reality show La talpa. Nello stesso anno è coprotagonista del film tv Non smettere di sognare, regia di Roberto Burchielli. (Continua a leggere dopo la foto)









Dal 2010 è curatrice e conduttrice dei servizi “Dai set delle fiction” in onda nelle trasmissioni televisive “Mattino 5” e “Pomeriggio 5”. Nel 2011, recita nella web radio soap opera italiana “Passioni Senza fine” di Giuseppe Cossentino. Nel 2017 partecipa con un cameo in voce nel film L’esodo, per la regia di Ciro Formisano, interpretando il ministro Elsa Fornero, per questo ruolo è stata insignita di un’importante riconoscimento: Premio Cameo d’autore e impegno sociale nell’arte, al Villammare Film Festival. In questi anni l’attrice ha iniziato a vestire i panni dell’opinionista in diversi programmi tv da Italia sul 2 (Rai 2), Buona Domenica (Canale 5), Mattina in famiglia (Rai 2). (Continua a leggere dopo la foto)





Ma è Barabraa D’Urso ad ‘assumerla’ praticamente a tempo pieno nei programmi Pomeriggio 5 e Domenica Live. Indimenticabili i suoi personaggi nelle soap opera Centovetrine e Un posto al sole. Nel 2012 fece scalpore la relazione che Emanuela Tittocchia instaurò con l’attore e modello Thyago Alves, di ben 14 anni più piccolo di lei. Questo, però, non fermò nessuno dei due, e spesso la Tittocchia ha parlato di una vera e propria passione che c’era tra i due. Nel 2017 a Pomeriggio Cinque, Emanuela Tittocchia ha dichiarato di essere rimasta incinta dello stesso Testi, ma di aver purtroppo perso il bambino che aspettava. (Continua a leggere dopo la foto)







Emanuela Tittocchia ha avuto anche una storia con l’ex gieffino Biagio D’Anelli e, nel 2019, con il tronista di Uomini e Donne Mariano Catanzaro. Classe 1970, Emanuela Tittocchia è nata a Torino dove ha trascorso non solo tutta la sua infanzia, ma anche la sua adolescenza. Fin da piccola, inoltre, Emanuela è sempre stata una grande appassionata di teatro e così ha deciso di iscriversi presso la Scuola di Recitazione del Teatro Nuovo di Torino, gestita da Enza Giovine. Emanuela Tittocchia è alta 163 centimetri e pesa circa 63 chili.

Samuel Peron: età, altezza, peso, figli e moglie