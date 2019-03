Prima al Grande Fratello 14, poi a Uomini e Donne. Così il grande pubblico ha conosciuto Alessandro Calabrese, che tra l’altro è anche l’ex di Lidia Vella. Nel dating show di Maria De Filippi corteggiava Sonia Lorenzini. Ora Alessandro è stato colpito da un lutto, come ha fatto sapere ai suoi fan su Instagram. “Oggi non riesco tanto a parlare”, ha scritto sotto a un selfie pubblicato sul suo profilo. Gli hashtag usati a corredo del post hanno chiarito subito le ragioni del suo stato d’animo: “#addio #amico #dog #even #friend #missyou”.

Alessandro, che è stato subito inondato di messaggi di affetto e vicinanza da parte dei suoi follower, ha infatti perso il suo amato amico a 4 zampe e tra le sue Storie, prima di chiudersi per qualche ora nel silenzio, ha poi spiegato meglio la situazione e anche che la scomparsa del suo amico Arno è avvenuta senza alcun preavviso e l’ha lasciato davvero sbigottito. (Continua dopo la foto)









“Scusate se oggi non faccio storie – ha fatto sapere l’ex corteggiatore tramite le Instagram Stories – Ho trovato il mio cane Arno (quello nero) morto, stamattina Sto talmente male che non riesco a parlare”. Successivamente, Alessandro è sparito dai social per alcune ore per poi ricomparire mostrando ai follower l’altro suo cane, cercando di coccolarlo per non fargli sentire la perdita. (Continua dopo la foto)





Una giornata difficile, da dimenticare per Calabrese, che ha però potuto contare sulla solidarietà dei suoi tanti fan. Proprio di recente, prima di questo lutto, l’ex gieffino ed ex corteggiatore di Uomini e Donne era tornato al centro del gossip per uno scontro con la sua ex fidanzata Lidia Vella. Una relazione, quella tra Alessandro e Lidia, che si è conclusa definitivamente nel 2017, dopo anni d’amore, un reality insieme e una lunga convivenza. (Continua dopo la foto e post)







“Ci tengo a precisare che io non l’ho lasciato per mancanza di sentimento. Io l’ho lasciato perché era giusto così, ho fatto un enorme lavoro su me stessa, e lui questa cosa non l’ha accettata molto”, ha recentemente dichiarato la Vella a proposito della rottura con Calabrese.

“Non ti si riconosce più!”. Lidia Vella e la sua trasformazione. Dalla sua partecipazione al Grande Fratello è passato solo qualche hanno, ma oggi l’ex gieffina è un’altra: eccola completamente cambiata