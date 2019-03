Anastasia Kuzmina è una delle maestre più amate di ‘’Ballando con le stelle’’, il programma di Rai Uno condotto da Milly Carlucci. Da sempre appassionata di ballo, nel 2009 è salita sul podio ai Campionati Italiani e ha cominciato a vincere competizioni dopo competizioni, arrivando a gareggiare anche nell’ambitissimo Blackpool. L’ultimo successo di Anastasia Kuzmina risale al 2010, quando gareggia nella semifinale under 21 di danza latina a Blackpool.

Nel 2012 è arrivata nel programma di Milly Carlucci, gareggiando nell’ottava edizione insieme ad Andrès Gil e classificandosi al primo posto. La coppia ha poi partecipato al reality show Pechino Express, in quell’edizione condotto da Emanuele Filiberto di Savoia, arrivando seconda. Dopo il successo del programma condotto da Milly Carlucci, nel 2013 conduce lo speciale della nona edizione di Ballando con le stelle e inizia il programma televisivo Anastasia love dance, in onda su DeA Kids (canale 601 di Sky). In televisione si cimenta tra una sit-com per ragazzi e un tutorial per imparare a danzare. (Continua a leggere dopo la foto)









Il teatro è un’altra grande passione di Anastasia Kuzmina. Dal maggio 2014 è infatti protagonista della commedia brillante “Una Scelta non… Chiara”, di Giovanni Gotti e Eugenio Maria Bortolini. La danza è comunque la sua prima passione e a ottobre Milly Carlucci la richiama per partecipare a ‘’Ballando con le stelle’’, qui gareggia insieme al cantante napoletano e neomelodico Tony Colombo, i quali vengono eliminati nel corso della sesta puntata, venendo poi eliminati definitivamente nell’ottava puntata durante il ripescaggio. (Continua a leggere dopo la foto)





Nell’undicesima edizione è capitana della squadra vincitrice di Ballando con te, segmento all’interno delle puntate del programma principale dedicato ai ballerini non appartenenti al mondo dello spettacolo.

Nel 2017 partecipa alla dodicesima edizione di Ballando con le stelle, in coppia con Fabio Basile arrivando al secondo posto e vincendo la medaglia d’argento. Nell’edizione andata in onda nel 2018 Anastasia Kuzmina gareggia in coppia con il surfista sardo Francisco Porcella, arrivando sul podio al secondo posto nella finale del 19 maggio. Durante questa edizione del programma i due si innamorano, si fidanzano ma la loro storia naufraga dopo pochi mesi. (Continua a leggere dopo la foto)





Era stata la stessa Anastasia Kuzmina a spiegare i motivi della rottura: “Francisco Porcella non è stato un bravo fidanzato. Ho scoperto che non ero la sola nel periodo in cui siamo stati insieme” aveva poi rincarato la dose la biondissima ucraina, alludendo al fatto che il fidanzato non è stato proprio un rigido osservante della più stretta monogamia. “Ho provato a perdonare ma non eravamo sulla stessa lunghezza d’onda”, aveva raccontato. Da marzo 2019 conduce il programma dedicato al ballo Happy Dance su Rai Gulp insieme a Lorenzo Branchetti. Anastasia Kuzmina è nata a Kiev in Ucraina il 21 marzo del 1993; è alta 160 centimetri e pesa circa 48 chili.

