Samuel Peron lo abbiamo conosciuto grazie al programma ‘’Ballando con le stelle”. La passione per la danza nasce fin dai primi anni di vita, precisamente a 4 anni. La sua formazione gode di un raggio d’azione davvero molto ampio, giacché spazia dal classico al moderno, comprendendo la maggior parte delle discipline inerenti alla sfera della danza. Samuel Peron si è diplomato all’Istituto d’arte come designer e si è iscritto all’Università di Padova al corso di laurea in scienze motorie, conseguendo il titolo di studio nell’anno 2015.

Nel 1991 Samuel Peron partecipa allo show Sabato al circo nel corpo di ballo di Cristina D’Avena e nel 1992 partecipa allo show Bravo Bravissimo condotto da Mike Bongiorno. Nel 2001 si classifica terzo nel campionato italiano amatori A1 danze latino americane. Tre anni più tardi il ballerino vicentino è tra i protagonisti (nel ruolo di Cesar) del musical “La febbre del sabato sera”: le sue esibizioni vengono notate dal regista Massimo Romeo Piparo, che gli suggerisce di presentarsi ai provini per diventare uno dei maestri del programma tv “Ballando con le stelle”, in onda su Raiuno. (Continua a leggere dopo la foto)









I provini vanno a buon fine, e così nel 2005 Samuel Peron esordisce nella trasmissione presentata da Milly Carlucci. Abbinato all’attrice Loredana Cannata, riesce a conquistare l’accesso alla puntata finale, dove arriva secondo. Nello stesso anno Samuel torna nel cast de “La febbre del sabato sera”, con il quale riprende a girare l’Italia in tournée. A partire dalla seconda edizione del 2005, Samuel Peron partecipa ininterrottamente al programma Ballando con le stelle, in onda su Rai 1, vincendo la quarta edizione in coppia con l’attrice Maria Elena Vandone. (Continua a leggere dopo la foto)





Con la collega Natalia Titova è protagonista dello spettacolo teatrale Tango d’amore… e nel 2012 riprende il tour di Tutto questo Danzandoinsieme ai ballerini di Ballando con le stelle con il cantante e attore Mikee Introna. Nel frattempo, Samuel Peron si è dedicato anche al sociale, divenendo promotore della campagna denominata “Sballando ballando”: in pratica, un progetto di prevenzione dell’alcolismo che si rivolge ai giovani attraverso il messaggio della danza. Nel 2013 compare nell’episodio Senza scrupoli della serie televisiva Un caso di coscienza 5 in onda su Rai 1 per la regia di Luigi Perelli. Nel 2014 debutta come scrittore con Senza Tempo, una raccolta di racconti. (Continua a leggere dopo la foto)





Direttore e Fondatore della “Samuel Peron Academy” A Venetico in provincia di Messina in Sicilia. Nel 2014 Samuel Peron si lega sentimentalmente alla modella Tania Bambaci, Miss Italia 2012. Nel 2018 i due si separano ma qualche mese dopo tornano insieme. “È stata una breve pausa di riflessione – ha raccontato il ballerino – Gli impegni di lavoro, l’allestimento della nuova casa, lo stress… insomma c’erano saltati i nervi. Ma la lontananza non ha fatto che rinsaldare la mia convinzione: Tania è la donna della mia vita”. Adesso è tornato il sereno, sono tornati insieme e il loro legame è più forte di prima ma sembra essere proprio il ballerino a cedere alle richieste della compagna. Samuel Peron è nato a Marostica il 21 aprile 1982; è altro all’incirca 1,87 e pesa circa 75 chili.

Kevin e Jonathan Sampaio: età, altezza, peso e fidanzata