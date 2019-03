Rifatte: Giulia De Lellis e Rosa Perrotta. Irriconoscibili nelle foto pre-chirurgia

Mercoledì 20 marzo è andata in onda un’altra puntata del programma ”Non è la D’Urso”. Il format è sempre lo stesso. In ogni puntata la padrona di casa intervista personaggi famosi, gestisce dibattiti, organizza sorprese e racconta delle storie. I protagonisti delle storie interagiscono con persone all’interno di sfere che non permettono a chi è in studio di vederle. Queste persone sono in relazione con l’ospite e hanno chiesto di intervenire.

Il pubblico da casa può esprimere il Live Sentiment, ovvero il proprio gradimento sulle storie raccontate, attraverso i social, il sito e l'App del programma. All'interno del programma c'è uno spazio, denominato l'ascensore, dove due persone, che non si vedono da tanto tempo e hanno qualcosa da chiarire, vengono chiuse in un ascensore per confrontarsi.









Dalla seconda puntata viene introdotto uno spazio, denominato il duello, dove due squadre di opinionisti che hanno pensieri opposti si confrontano su un tema. Ospite della puntata di mercoledì è stata Antonella Mosetti, ex ragazza di "Non è la Rai" e protagonista della prima edizione del Grande Fratello Vip. L'ex gieffina, dopo aver fatto vari complimenti alla figlia Asia Nuccetelli, nota per essersi sottoposta a diversi interventi di chirurgia estetica, descrivendola come 'bella e vera', ha anche pubblicato due stories in cui ha messo a confronto gli ex volti di "Uomini e Donne" Giulia De Lellis e Rosa Perrotta.





Le due sono ritratte nel classico 'prima e dopo' e in effetti la differenza è notevole in entrambi i casi. Me Giulia De Lellis in passato ha ammesso di essersi ritoccata le labbra con un po' di punturine di acido ialuronico, Rosa Perrotta ha sempre smentito e anche nel confronto–scontro in ascensore con l'ex opinionista di "Uomini e Donne" Karina Cascella, è rimasta ferma nella sua convinzione. Ma le foto parlano chiaro e l'ex corteggiatrice, oggi in dolce attesa, è decisamente passata sotto ai ferri del chirurgo.







Rosa, qualche anno fa, aveva partecipato anche a un’edizione di Veline, il programma che avrebbe scelto le presenze femminili da affiancare ai conduttori di Striscia la Notizia. Proprio la sua presenza in quel programma aveva scatenato il diffondersi in rete – durante il trono a Uomini e Donne, avvenuto nel 2017 – di foto che segnalavano una trasformazione enorme negli anni. Le immagini mostrano che Rosa avrebbe rifatto il viso: scavato le guance, risistemato gli zigomi, scolpito il naso e gonfiato le labbra.

