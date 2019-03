Raimondo Todaro è uno dei maestri di Ballando con le stelle più amati. Oltre a possedere un certo carisma e ad avere un fisico definito riesce sempre a emozionare ballando con i suoi partner. Fino all’età di 16 anni vive a Castelnuovo del Garda in provincia di Verona dove si era trasferita la famiglia dalla Sicilia. Fin da bambino si appassiona alla danza e inizia a ballare a soli cinque anni insieme al fratello Salvatore. A 9 anni vince il suo primo campionato italiano e nella categoria junior partecipa a cinque campionati del mondo, conquistando cinque finali, un secondo e terzo posto.

Il successo arriva nel 2005, quando Milly Carlucci lo sceglie come maestro per la seconda edizione di ''Ballando con le Stelle'' su Rai 1. Il suo esordio è stellare e in coppia con l'ex Miss Italia Cristina Chiabotto si aggiudica il podio. Nel frattempo lavora anche in teatro come ballerino partecipando a musicale e commedie musicali. A settembre 2018 sceglie di mettersi in gioco accettando di partecipare come concorrente a Tale e Quale Show di Carlo Conti.









Nel 2003 inizia a lavorare nella scuola di ballo inaugurata in Sicilia da suo fratello, un'attività che porta avanti con costanza e passione fino al 2018. Nel 2007, in coppia con Fiona May, conquista un'altra vittoria a Ballando con le stelle. Tre anni dopo firma la sua terza e incredibile vittoria a Ballando con le stelle ottenendo la finale insieme alla bellissima Veronica Olivier. Nel 2013 vince nuovamente la manifestazione in coppia con Elisa Di Francisca, mentre nella tredicesima edizione gareggia in coppia con il giornalista Giovanni Ciacci.





Raimondo Todaro è un attore e nella sua carriera ha recitato in molte produzioni televisive, da ''Provaci ancora prof 3'' a ''Il commissario Montalbano'' e la quarta serie della fiction Rai ''Che Dio ci aiuti''. Nel 2014 vince per la quarta volta Ballando con le stelle e partecipa alle riprese di Squadra Antimafia 6. Oltre a perfezionare il suo stile di danza Raimondo Todaro ama allenarsi in palestra, anche se preferisce passare le giornate assieme a sua figlia e alla bellissima ballerina di latino-americano Francesca Tocca, con la quale sta insieme da quando era solo un ragazzino.





I due sono convolati a nozze il primo giugno del 2014, dopo aver avuto la loro prima figlia. Il 23 ottobre del 2013 è nata Jasmine. Oltre al ballo, nel tempo libero ama dedicarsi anche al calcio. La sua squadra del cuore è il Catania e fa parte della Nazionale attori. Raimondo Todaro è nato a Catania il 19 gennaio 1987, è alto 184 centimetri e pesa all’incirca 75 chili.

