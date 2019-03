Dal mondo della moda a quello del grande pubblico televisivo. Kevin e Jonathan Sampaio sbarcano a ‘’Ballando con le stelle’’, il programma di Rai Uno condotto da Milly Carlucci. Dopo aver calcato le passerelle di mezzo mondo, i due hanno dato vita alla “Deux Sampaio”, marchio di calzature che li ha tramutati anche in imprenditori.

L’estate scorsa Madonna, proprio lei, era stata pizzicata tra le braccia del bel Kevin, ora pronto a conquistare l’Italia insieme al gemello Jonathan. Entrati nel mondo della moda in tenera età, hanno lavorato a New York per dieci anni e di recente sono tornati in Portogallo, dove hanno lanciato il loro marchio di calzature “Deux Sampaio”. (Continua a leggere dopo la foto)









Kevin è single, anche se, come detto, la scorsa estate era stato pizzicato insieme a Madonna, mentre il cuore di Jonathan sembra essere impegnato ormai da molto tempo. Per dieci anni hanno vissuto a New York e solo di recente sono tornati in Portogallo. “Abbiamo iniziato il nostro percorso professionale a Milano sulle passerelle. Quando eravamo bambini guardavamo Topo Gigio”, hanno spiegato Kevin e Jonathan Sampaio durante un’intervista rilasciata a ‘’Vieni da me’’, il programma del pomeriggio di Rai Uno condotto da Caterina Balivo. (Continua a leggere dopo la foto)





Kevin e Jonathan Sampaio sono nati a Parigi nel 1986, i due gemelli si trasferiscono a Felgueiras, in Portogallo, all’età di 5 anni con i loro genitori. I due fratelli hanno lavorato Parigi, Milano, Amsterdam, Londra (Agenzia Next London), Barcellona (per l’agenzia Traffic Model), Brussels, Amburgo, Lisbona, Los Angeles e Miami. (Continua a leggere dopo la foto)







Jonathan Sampaio, che lavora per l’agenzia di moda “We Are Models” di Lisbona ha i capelli castani e gli occhi marroni, è alto un metro e ottantasette centimetri e pesa circa ottantacinque chili. Kevin Sampaio, anche lui ingaggiato dall’agenzia di moda ‘’We are models’’ della capitale portoghese. Anche Kevin è alto un metro e ottantasette centimetri e pesa circa ottantacinque chili.

Daniel Osvaldo: età, altezza, peso, figli e moglie