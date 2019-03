Daniel Osvaldo è stato uno dei calciatori più discussi del calcio italiano. Ad appena trent’anni di età, nonostante qualche stoica offerta di ingaggio qua e là, il Johnny Depp italo-argentino del soccer ha chiuso con allenamenti e spogliatoi per darsi alla sua più autentica vocazione (ben più porosa quanto a stile di vita): la musica. Il rock, per la precisione.

Inizia a giocare a calcio nel 1995, a nove anni, nel settore giovanile del Lanús. Nel 1999 si trasferisce al Banfield e l'anno successivo all'Huracán, squadra di Buenos Aires, sempre nelle giovanili. Nel 2005 esordisce in prima squadra, nel campionato argentino di seconda divisione, collezionando 33 presenze e 11 gol. Nel gennaio del 2006 Daniel Osvaldo arriva in Italia, all'Atalanta, giocando 3 partite e segnando un gol sul finire della stagione, contribuendo alla vittoria del campionato di Serie B. Nell'estate seguente viene ceduto in comproprietà al Lecce, sempre in B, dove segna il primo gol in Lecce-AlbinoLeffe il 9 settembre 2006. La prima parte della stagione vede Daniel Osvaldo titolare con l'allenatore Zdeněk Zeman.









Il 29 settembre successivo debutta in Serie A con la Fiorentina. Nel 2009 passa al Bologna, nel 2011 passa alla Roma. Poi milita Southampton, poi alla Juventus, Inter, Porto e Boca Juniors. Appese le scarpe al chiodo nel 2016, si è dato alla musica con la sua band rock "Barrio Viejo". Daniel si dichiara pubblicamente felicissimo della sua decisione. E chi se ne frega dei milioni di euro a venire in fumo per far spazio a una passione destinata a non rendergli granché: "Non ce la facevo più. Finalmente mi sento libero. Quell'universo (il pallone) non mi ha mai capito e ultimamente non riuscivo più a sopportarlo'', ha raccontato l'ex calciatore.





''Ho amato giocare a calcio, – ha detto ancora Daniel Osvaldo – ma negli ultimi anni mi sono accorto che non era il mio mondo. Il calcio mi ha fatto guadagnare tanto, ma non è tutto nella vita. Mi sono reso conto che mi rendeva infelice e ho deciso di dire basta. Adesso sto bene e sono sereno perché mi sto dedicando a ciò che più amo, la musica. Ogni volta che salgo sul palco mi rendo conto che è ciò che voglio veramente". Dal matrimonio con Ana, concluso con una separazione, ha avuto un figlio di nome Gianluca; ha altre due figlie, Victoria e Maria Helena, avute dalla relazione con la fiorentina Elena.







Successivamente è stato legato all’attrice Jimena Barón dalla quale, nel marzo del 2014, ha avuto il suo quarto figlio Morrison, il primo della coppia. Durante la sua militanza nella Roma, è stato soprannominato Simba, dall’omonimo personaggio della saga Disney Il re leone; l’appellativo gli è stato assegnato dai tifosi giallorossi in virtù della sua somiglianza, nel look e nell’esultanza, con Gabriel Batistuta, il cui soprannome era proprio Re Leone. Si è ritirato dal calcio giocato all’età di trent’anni e si è dedicato alla musica, fondando il gruppo Barrio Viejo. Daniel Osvaldo è nato a Lanús, Argentina, il 12 gennaio 1986; è alto 182 centimetri e pesa 78 chili.

