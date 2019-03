“Io ed Elisa ci siamo già sentite. Le ho detto che un giorno sarei arrivata a sorpresa, subito dopo Sanremo Young ho detto che sarei andata a trovarla ma lei non ci credeva”. E ora ci avrà creduto per forza dopo aver visto Antonella Clerici piombare nello studio de La prova del cuoco senza preavviso. Conduttrice e pubblico sono rimasti spiazzati dall’irruzione. Casualità, poi, ha voluto pure che in quel preciso momento la Isoardi fosse affiancata da Andrea Maniardi, lo chef ed ex protagonista del GF Vip che era una presenza costante nello show di Raiuno guidato da Antonellina.

Insomma, nella puntata odierna, quella andata in onda nel giorno della festa del papà, ecco arrivare all'improvviso Antonella Clerici nel programma che ha condotto per tanti anni e ora ereditato da Elisa Isoardi. Che è rimasta a bocca aperta, perché la visita della ex padrona di casa non era stata anticipata in alcun modo, ma ha accolto con calore e un lungo abbraccio in studio la conduttrice fresca di chiusura di Sanremo Young.









"Ce l'ho fatta – ha aggiunto la Clerici subito dopo la sua 'irruzione' in studio – poi arrivo e mi dicono che c'è Mainardi, allora mi sono detta che sembrasse fatto apposta". La Isoardi, da brava padrona di casa, ha poi omaggiato la sua ospite inaspettata: "Qua Antonella c'è stata 18 anni, questo è il suo programma e noi cerchiamo di portarlo avanti". E lei, come riporta Tv Blog, ha risposto che La prova del cuoco andrà avanti per altrettanti anni.





"Il programma è tuo", le ha detto la Clerici che poi, in memoria dei vecchi tempi, ha chiesto alla regia di mandare il suo cavallo di battaglia, l'immancabile canzone dello Zecchino d'Oro che ha segnato la sua lunga stagione alla guida del programma: le tagliatelle di nonna Pina. Poi la Clerici è stata invitata a rimanere per la preparazione della ricetta in scaletta, millefoglie al tiramisù, e la chiacchierata è proseguita.







Elisa Isoardi ha poi approfittato per complimentarsi con la collega per Sanremo Young: “Sei stata bravissima”. Ma non ha ottenuto molti scoop sui suoi progetti futuri in tv: “Ora mi riposo, non mi rivedrete fino a settembre”, ha detto Antonellina congedandosi dalla trasmissione dopo 16 minuti con un affettuoso saluto alla Isoardi: “Lo spirito è questo! Divertiti, divertiti, divertiti!”. Insomma, un breve ‘ritorno alle origini’ che il pubblico avrà sicuramente gradito e che di fatto segna il passaggio di consegne con la Isoardi, anche se dopo mesi il suo arrivo in trasmissione.

