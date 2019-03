“Giorgio Manetti torna da Gemma”. Trono over boom: cosa sta succedendo

Anche chi non segue il Trono Over di Uomini e Donne avrà sentito parlare almeno una volta della tormentatissima storia d’amore tra Gemma Galgani e Giorgio Manetti. Non a caso i due sono considerati la dama e il cavaliere (anche se ormai ex) della trasmissione. Di fatto Gemma e Giorgio hanno vissuto la loro love story per 8 mesi, ma per anni hanno dominato le puntate tra discussioni, litigi feroci, ripicche e tira e molla.

Dopo il naufragio della loro relazione, aspramente criticata per la forte differenza d’età, Gemma, fra le lacrime, aveva chiesto al Gabbiano una seconda possibilità. Giorgio però non ha voluto saperne e ha poi deciso di abbandonare Uomini e Donne. Da quando però è uscito dal programma, Manetti non ha mai smesso di seguire le disavventure della ex, alle prese con altri corteggiatori e soprattutto con Rocco Fredella. Quest’ultimo ha più volte aggredito la dama in puntata, accusandola di non provare niente per lui e recentemente l’ha messa di fronte ad una scelta nel corso di una serata in un castello. (Continua dopo la foto)









È andata male: Gemma non se l’è sentita di dare una svolta a quella relazione cominciata tempo fa nello studio di Maria De Filippi e ha così declinato l’invito di Rocco di trascorrere la notte insieme. Ma attenzione: ora una vera svolta potrebbe essere dietro l’angolo e riguarda proprio il grande amore della Galgani, Giorgio Manetti. Che pur essendo fuori dai giochi da mesi, ha sempre seguito e commentato le vicende di lei in trasmissione. (Continua dopo la foto)





La voce che si sta diffondendo a macchia d’olio in rete è grossa: Giorgio potrebbe tornare al Trono Over. In base all’indiscrezione lanciata dal sito Il Vicolo delle News, sempre informatissimo su Uomini e Donne, c’è infatti la possibilità che il Gabbiano faccia nuovamente capolino in studio per “riprendersi” la dama torinese. Come detto, il cavaliere ha più volte commentato il percorso di Gemma nel Trono Over, affermando che nessun uomo era alla sua altezza, ma ad alimentare i gossip su un suo possibile ritorno nello show sono stati alcuni Like su Instagram. (Continua dopo la foto)







Nel dettaglio, Giorgio ha messo il suo ‘Mi Piace’ ad alcuni commenti degli utenti alla trasmissione: nel primo Gemma viene descritta come una donna “unica e di gran classe”, mentre nel secondo si legge: “L’unico che può salvarci è Giorgio Manetti. Ti prego fai un’incursione, rapiscila e portala via per sempre. Sei la nostra speranza”. Indizi, questi, che hanno fatto subito ipotizzare un ripensamento di Manetti, che sarebbe quindi pronto a prendere nuovamente parte al programma di Maria. Tornerà davvero insieme a Gemma?

