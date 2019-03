“Una voglia di vivere così prepotente è un esempio per tutti”. Tutti pazzi per Alex Zanardi

Tutti pazzi per Alex Zanardi: “Semplicemente immenso”, “Di fronte a lui ci si può solo inginocchiare”, “Un millesimo di lui in ognuno di noi basterebbe a farci sempre sorridere”. E ancora: “Ogni volta che vedo il sorriso con cui affronta la vita mi vergogno di tutte le volte che ho detto ‘non ce la faccio'”. E questi sono solo alcuni tweet della standing ovation che il grande campione ha raccolto sui social dopo la sua apparizione a “Che tempo che fa”, la trasmissione Rai condotta da Fabio Fazio. Zanardi ha emozionato tutti.

Padrone di casa compreso: "Trasmette una voglia di vivere e vincere così prepotente, che mi emoziona sempre". Zanardi è tornato ospite nel salotto di Fazio e ancora una volta ha colpito tutti per la sua forza d'animo, la positività, l'ironia che lo contraddistinguono. Prima di cominciare l'intervista, il conduttore ha mostrato all'ex campione di Formula 1 alcune immagine storiche di Daytona, la gara di 24ore.









"È difficile da descrivere, avevo un'aspettativa abbastanza alta, avevo lasciato dei bei ricordi e mi aspettavo di essere accolto in un modo abbastanza caldo, ma quello che ho trovato laggiù mi ha travolto. Sono stato avvicinato da tantissime persone, mi hanno fatto sentire tutto il loro affetto" ha detto Zanardi. Poi ricorda il papà e il primo go-kart creato con dei tubi: "Mi ha insegnato ad essere curioso, a girare la testa, ad osservare tantissimo".





Zanardi, che ha osservato da Fazio i filmati che raccontano dei suoi più grandi successi, ha parlato con gli occhi spesso lucidi. E ha tenuto a ricordare della sua "regola" dei cinque secondi, che tante volte l'ha aiutato a raggiungere traguardi insperati. Una regola ormai diventata celebre. È "una metafora, il fatto di renderti conto che se provi ad andare avanti per altri 5 secondi possono accadere cose sorprendenti. Preferisci che la sofferenza diventi dolore".





“Quante volte m’è successo di voler mollare, sfinito, pensando di essere molto più stanco degli avversari contro i quali sto correndo – ha detto ancora il campione – Poi ti dici, ‘ancora 5 secondi!’. Chiudi gli occhi per lo sforzo, quasi ti fai del male per continuare a spingere e poi cavolo… Non sempre eh, ma è successo che riaprendoli li ho visti indietro, avevano mollato loro! Ecco, di quei ‘cinque secondi’ più ne vivi e più ne cerchi. Non è facile trovarli, ma ce ne sono ovunque, nello sport, nel lavoro, negli affetti, in una parola: nella vita”.

