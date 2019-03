Nella famosa serie televisiva ”Il commissario Montalbano” Angelo Russo interpreta l’amatissimo agente Catarella, il divertente e strampalato centralinista del commissariato di Vigata. Spalla delle più esilaranti gag comiche telefoniche della serie, giocate sugli equivoci linguistici dovuti alla sua parlantina veloce e strettamente siciliana, l’attore inizia fin da piccolo a mostrare interesse per la recitazione.

Mette in luce le sue qualità artistiche in locali teatri della Sicilia, fino ad assumere ruoli di attore sia in teatro che in televisione, raggiungendo la notorietà nazionale soprattutto per la sua parte nel ruolo dell'agente Catarella, nella serie televisiva di grande successo "Il commissario Montalbano". Ha recitato nella fiction "Il capo dei capi" e interpretato una piccola parte nel film "Il pesce innamorato" di Leonardo Pieraccioni, girato nel 1999.











"Mi ero presentato al provino senza sapere nulla di Camilleri e dei suoi libri – ha detto l'attore in un'intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni – e il regista Sironi prima mi ha preso per pazzo poi mi ha proposto due parti: quella di Catarella e quella di un guardiano notturno. Ora, siccome il guardiano c'era solo in una puntata e Catarella in tutte, secondo voi io che parte ho chiesto di fare? Io tutti i giorni devo mangiare, mica un giorno solo".





Russo non voleva accettare la parte ma grazie alla sua famiglia ha cambiato idea: "Perché dopo che avevo inventato il personaggio, a casa, provando con mia moglie, ho scoperto che la parte era già stata assegnata. E allora mi sono detto: 'e che vado al provino a fare "u pupu"? Non ci vado!' Per fortuna mia figlia Leandra, che è la mia musa, mi ha convinto ad andare lo stesso".





Nel 2019 viene scelto da Milly Carlucci per entrare a far parte del programma di Rai Uno ”Ballando con le stelle”. Sul suo profilo Instagram, aperto nel 2016, ha pubblicato come primo scatto un suo ritratto di quando era piccolo. Angelo Russo è nato a Ragusa il 21 ottobre del 1961 (1,68 centimetri di altezza) da papà siciliano e madre napoletana. È sposato e ha una figlia, Leandra.

