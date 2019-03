Ettore Bassi, nome completo Ettore Francesco Maria Bassi, è un attore e conduttore televisivo italiano. Fin da bambino si appassiona i giochi di prestigio, decide di studiare per diventare prestigiatore e da adolescente comincia a lavorare come animatore nei villaggi turistici. All’età di 19 anni inizia la sua formazione come attore presso la Scuola di recitazione Tangram teatro di Torino e successivamente frequenta i laboratori con Beatrice Bracco e Michael Margotta.

Nel 1991 partecipa al programma “Piacere Raiuno” e l’anno successivo a “Il più bello d’Italia”, condotto da Patrizia Rossetti su Rete 4, vincendo il titolo come miglior talento. Nel 1993 debutta come conduttore nel programma La Banda dello Zecchino. Nel 1994 esordisce come attore nella miniserie TV Italian Restaurant, regia di Giorgio Capitani. Da quel momento e per molti anni alterna il lavoro di conduttore a quello di attore di fiction, fotoromanzi, cinema e teatro. (Continua a leggere dopo la foto)









Nel 1996 recita ne “I ragazzi del muretto 3” e nella fiction con protagonista Gigi Proietti “Il maresciallo Rocca 1”. Nel 1997 entra a far parte del cast di “Un posto al sole” e dal 2001 nella serie “Casa Famiglia”. Memorabile il personaggio Andrea Ferri nella serie tv ”Carabinieri”, che gli permette di vincere la Telegrolla d’oro come migliore attore di fiction. Poi arrivano “Nati ieri, “Rex” e “Boris Giuliano – Un poliziotto a Palermo”. (Continua a leggere dopo la foto)





Dal 2017 recita nella serie tv “La porta rossa” e nel 2018 ne “L’isola di Pietro”. Nella sua lunga carriera Ettore Bassi ha recitato anche nel cinema e in teatro, sua grandissima passione. Nel 2019 viene scelto da Milly Carlucci per il programma di Rai Uno “Ballando con le stelle”. Ettore Bassi è sposato con Angelica Riboni, produttrice ed esperta in comunicazione, lavora nel settore del graphic e web design dal 1995. La coppia è sposata dal 2009 – ma insieme da molto prima – e ha dato alla luce tre splendide bambine: Caterina, Amelia e Olivia Bassi. (Continua a leggere dopo la foto)







“Le mie figlie più grandi sono felicissime e fanno a gara a chi deve fare da mammina all’ultima arrivata. Io che sono in netta minoranza in una casa di quattro donne, cerco di fare il padre autoritario, ma mi riesce malamente perché in realtà ho un’indole molto giocosa.”, ha raccontato l’attore in un’intervista rilasciata alla rivista GrandHotel. Ettore Bassi è nato il 16 aprile 1970 a Bari, è alto 180 centimetri e pesa 72 chili.

Marco Leonardi: età, altezza, peso, fidanzata