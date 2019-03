Il 24 agosto del 2015, con l’apertura del suo canale YouTube, Marco Leonardi ha iniziato il suo percorso online, ha pubblicato i suoi primi video nel 2016 e da quel momento in poi il suo canale è esploso. Ha alle spalle una storia travagliata alle spalle. Marco Leonardi è anche autore del libro Il web mi ha tolto dalla strada – pubblicato da Mondadori Electa – uscito in libreria nell’aprile del 2017.

(Continua a leggere dopo la foto)









(Continua a leggere dopo la foto)





(Continua a leggere dopo la foto)







“Dice sempre che è orgoglioso di me, che sono un ragazzo in gamba e già alla mia età riesco a mantenere una famiglia. Ma questo non lo pensa solo lui, ma anche tutta la mia famiglia”. Insomma, quella di Marco Leonardi è una storia a lieto fine, e i fan hanno saputo apprezzarla. Nel 2018 il suo profilo Instagram ha superato i 600 mila seguaci ed è molto attivo anche con il suo canale YouTube e profilo Facebook. Marco Leonardi è nato a Catania l’8 ottobre del 2001. È alto circa un metro e sessanta e pesa circa 60 chili.

