Del suo successo improvviso su Instagram tanti giornali hanno scritto qualche anno fa. Ma da bambino Lasse Matberg, modello norvegese dall’aspetto vichingo, era vittima di bullismo da parte dei compagni di classe. “Mi dicevano che ero brutto e mi prendevano in giro per via dei miei denti da coniglio”, ha raccontato la star dei social al giornale inglese.

È diventato famoso su Instagram, dove viene seguito da più di 100 mila persone. L'ufficiale di marina della Royal Norwegian Navy dai capelli biondi, dal fisico atletico e dalla barba lunga, con il suo look nordico ha conquistato il cuore di milioni di fan. Lasse Matberg, viene da Stavenger, una cittadina nel nord-est della Norvegia e grazie al suo fisico palestrato e a quel certo non so che, dall'alto dei suoi due metri d'altezza ha già fatto perdere la testa a decine di donne, collezionando migliaia di like e apprezzamenti sui social.









In fondo, per conoscere il segreto del suo successo basta scorrere le immagini su Instagram, dove Lasse Matberg vanta già oltre 600mila follower. Tra i primi a notare il sexy vichingo il 'Daily Mail', che ne ha tessuto le lodi, sottolineando come la sua fama sia strettamente legata al suo aspetto fisico, messo in risalto dalle decine di immagini che Lasse pubblica ogni giorno sul proprio account Instagram. Lasse che sorride alla fotocamera in compagnia della nipotina senza temere di mostrare anche il suo lato tenero, Lasse in versione taglialegna e che si allena in palestra o mostra i pettorali e il fisico scolpito.





Tanta virilità ha conquistato presto il popolo della rete, soprattutto quello femminile, che dopo averlo ammirato lo hanno prontamente ribattezzato 'un angelo', 'la prova che Dio esiste' e ancora 'un vichingo'. Ma c'è anche chi non riuscendo a resistere al fascino del bell'ufficiale, è arrivato a fare richieste non proprio ragionevoli al bel Lasse Matberg. "Nei commenti che ricevo alle foto su Instagram – ha detto Lasse – le ragazze mi chiedono di sposarle o di metterle incinta".







“Ma non mi sento come lui – aveva detto il modello che era stato paragonato alla divinità Thor – io ho semplicemente la fortuna di avere un aspetto fisico che ora va di moda. E poi sì, all’inizio ho cercato di usare gli hashtag giusti (per attirare interazione e follower), ma non c’è nessun segreto.” Lasse Lokken Matberg è nato l’11 luglio 1985 in Novergia. È cresciuto a Stavanger, una cittadina eletta anche Capitale Europea della cultura nel 2008, è laureato in discipline Sportive e Nutrizioniste. È alto 1,97 centimetri per circa un centinaio di chili.

