Amici 2019, il colpaccio di Maria De Filippi: ecco chi è il nuovo coach

Il primo appuntamento del serale di Amici di Maria De Filippi, il noto talent-show di Canale 5 condotto dalla consorte di Maurizio Costanzo, viene già anticipato come un momento televisivo all’insegna dei colpi di scena. Ricky Martin sarà il direttore artistico di una delle due squadre che si affronteranno al Serale del talent a partire dal 30 marzo 2019. Un colpaccio per Maria De Filippi. Il nome di Ricky Martin è stato annunciato ufficialmente durante la puntata pomeridiana del 16 marzo, sempre su Canale 5.

Le squadra non sono ancora state composte ma c’è da scommettere che in molti dei ragazzi vorranno affidarsi al carisma e alla personalità spumeggiante della pop star latino-americana. Chissà chi sarà il suo sfidante. Per il nome del secondo coach / direttore artistico bisognerà attendere qualche giorno. Con ogni probabilità verrà annunciato nella puntata di sabato 23 marzo. (Continua a leggere dopo la foto)









Ricky Martin è un artista molto amato dal pubblico italiano, che ha avuto modo di ammirare il suo talento in diverse sfaccettature. Oltre alla musica, l’affascinante artista portoricano si è cimentato anche nella recitazione. Nella serie tv dedicata all’assassino di Gianni Versace (titolo originale: The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story, trasmesso su Fox Crime nel 2018) ha interpretato il ruolo del fidanzato dello stilista, Antonio D’Amico. (Continua a leggere dopo la foto)





Enrique Martín Morales, in arte Ricky Martin, 47 anni, portoricano di San Juan, è tra i più popolari cantanti di pop latino. Lo scorso anno è stato protagonista della serie tv di Sky sull’assassinio di Gianni Versace (nel ruolo di Antonio, fidanzato dello stilista) ma soprattutto si è sposato con il compagno Jwan Yosef, artista siriano di 34 anni che ha conosciuto nel 2016 e con cui è stato amore a prima vista e nel gennaio del 2019 è nata la loro prima figlia, Lucía. Il cantante è anche padre di due bambini, i gemelli Matteo e Valentino, avuti da una madre surrogata. (Continua a leggere dopo la foto)







Recentemente il cantante portoricano è stato ospite sempre della De Filippi, ma a C’è posta per te, facendo volare gli ascolti del programma di Canale 5. Ricky Martin, 47 anni, ha fatto il suo ingresso nello studio di Maria De Filippi, confermando di avere da sempre un debole per l’Italia. A ricevere il suo abbraccio una ragazza sarda, Jessica, che poco dopo ha ascoltato il messaggio della sorella minore, Shana, che l’ha ringraziata per tutto ciò che ha fatto per lei nella vita.

