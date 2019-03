Tecla Insolia vince Sanremo Young: tutte le curiosità sulla cantante

Erano partiti in 20, un mese fa, ma all’ultima serata sono arrivati solo 4. E tra i 4 finalisti di Sanremo Young è stata Tecla Insolia a convincere il pubblico da casa che – chiamato ad esprimersi tra lei e Eden, il secondo rimasto in gara dopo il terzo e quarto posto di Kimono e Giuseppe Ciccarese – le ha permesso di aggiudicarsi la vittoria dell’edizione 2019 di Sanremo Young e l’accesso diretto a Sanremo Giovani.

L'edizione 2019 ha visto trionfare la 15enne livornese che grazie a questa vittoria avrà accesso diretto a Sanremo Giovani. «Grazie mille a tutti!», sono queste le poche parole che è riuscita a dire la giovanissima vincitrice, sopraffatta dall'emozione, mentre veniva premiata da Raoul Bova e Tony Renis, due degli ospiti presenti. Frequenta il secondo anno di scuola superiore per grafico pubblicitario, anche se avrebbe preferito fare il liceo artistico. Le sue materie preferite sono arte, storia ed italiano.









La sua famiglia è composta da mamma Maria, papà Vincenzo, i fratelli Gioele (13 anni) e Santiago (2 anni), ed i due cani Pepe e Hulk. Tre anni fa ha partecipato al programma "Pequeños Gigantes" ed ha fatto una piccola parte nella fiction rai "L'allieva" Gli altri artisti che le piace ascoltare sono Tenco, Battisti, Ariana Grande. Nell'ultima puntata del teen talentdi Rai Uno, presentata come sempre da Antonella Clerici in diretta dal Teatro Ariston, nella prima esibizione della serata la quindicenne di Piombino ha duettato con Arisa sulle note di Mi Sento bene, per poi interpretare Gli uomini non cambiano di Mia Martini e A mano a mano di Riccardo Cocciante. In chiusura si è esibita con il secondo classificato Eden Lorenna in un medley dedicato ai Queen.





Eden e Tecla, come anticipato, hanno cantato inseme al cast del musical We Will Rock You. Gli altri due finalisti sono stati Kimono e Giuseppe Ciccarese. Tecla si è aggiudicata la vittoria finale a Sanremo Young 2019 con una minima differenza di voti rispetto al cantante liricoEden: il 50.09% contro il 49.91% . Come da regolamento,il vincitore di questa edizione del teen talentdi Rai Uno avrà la possibilità di partecipare a Sanremo Giovani.





Il programma ha visto esibirsi in maniera alternata ben 20 i partecipanti: Antonio Vaglica, 16 anni; Aurora, 15 anni; Beatrice Zoco, 14 anni; Clara Palmeri, 17 anni; Eden, 17 anni; Giovanna Camastra, 15 anni Giovanna Perna, 17 anni; Giuseppe Ciccarese, 14 anni. Protagonisti di questa edizione anche: Halien, 17 anni; Ilenia Cafagno, 16 anni; Kimono, 16 anni; Laura, 16 anni; Leo Bono, 15 anni; Leo Cabid, 15 anni; Luigi Cascio, 15 anni; Marco Vinci, 17 anni; Maria Grazia Aschei, 16 anni; Maxi Urban, 17 anni; Michele Braganti, 16 anni e Tecla Insolia, 15 anni.

