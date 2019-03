Con la sua voce ha incantato i telespettatori italiani. Ricorderete quando suor Cristina si è presentata a The voice of Italy cantando ‘No One’ di Alicia Keys sbalordendo tutti i coach. In abito, velo e crocefisso appeso al collo, l’occhialuta all’epoca 25enne siciliana si era scatenata ballando e cantando il brano R&B in modo trascinante. Il pubblico in studio era impazzito e la sua grinta le aveva fatto vincere l’edizione 2014 del talent. Da allora ne ha fatta di strada e ha raggiunto il sogno di diventare una cantante.

La sua vocazione per il canto inizia fin da ragazzina, dopo aver studiato canto e ballo all’accademia di Roma dove Claudia Koll è direttrice, Cristina entra nel noviziato delle Orsoline e va in Brasile, dove passa due anni a lavorare con i bambini poveri. “Il Brasile ha fatto scoppiare di nuovo in me la musica,” dice, “Non riuscivo più a trattenerla. Cantavo per la gente del posto e tutt’a un tratto ho capito che musica e fede possono coesistere senza conflitti’’. Suor Cristina prende i voti nel 2012 nella congregazione delle suore orsoline della Sacra Famiglia. Nel 2013 vince il concorso canoro religioso Good News Festival in Roma, trasmesso da TV2000, con il brano Senza la tua voce, che verrà pubblicato come singolo il 30 luglio di quell’anno. (Continua a leggere dopo la foto)









L’anno successivo suor Cristina arriva a ‘’The voice of Italy’’ e vince. Durante la finale del programma comincia a circolare il suo inedito scritto da Neffa: Lungo la riva. Purtroppo il singolo non incontra un grande favore di pubblico e le vendite rimasero basse. Dopo il trionfo il 10 novembre 2014 esce Sister Cristina pubblicato dalla Universal e anticipato dal singolo Like a Virgin. Anche lì ascolti e vendite non proprio da urlo. Fra i brani più discussi del disco c’è stata la cover di “Like a Virgin” grande successo di Madonna. Il 18 dicembre 2014 viene pubblicato in Francia il secondo estratto dell’album Blessed Be Your Name. (Continua a leggere dopo la foto)





Nello stesso giorno la SNEP (Syndicat national de l’édition phonographique) certifica il disco d’oro conquistato in Francia. L’11 marzo 2015 suor Cristina pubblica in Giappone, Sister Cristina. Dal 10 agosto 2016 torna in Italia dove è protagonista dello spettacolo Titanic – Il musical. Fin da bambina suor Cristina ha cantato e nonostante la vocazione non ha smesso di coltivare questa passione. “Anche Papa Francesco ha detto che ‘l’arte è un formidabile mezzo per aprire le porte della mente e del cuore’. Sono convinta al 100% che l’arte abbia la capacità di rendere visibile l’Invisibile di cui tutti siamo assetati e che abbia l’enorme potere di arrivare ai cuori e toccarli! Spero di farvi un bel regalo e confido tanto anche nelle vostre preghiere affinché tutto quello che faccio possa rendere sempre gloria a Dio”, aveva detto in un’intervista. (Continua a leggere dopo la foto)







Nel 2019 suor Cristina è sbarcata negli Stati Uniti d’America nel nuovo programma ”The World’s Best” (la prima puntata è stata vista da 23 milioni di telespettatori). Ha cantato ”Born This Way” di Lady Gaga, davanti a RuPaul, che è uno dei giurati e all’attrice Drew Barrymore. Per lei è stato un tripudio di applausi. Il pubblico americano ha adorato la sua l’esibizione e i social si sono scatenati con commenti e video. Insomma, per suor Cristina è stato un vero successo. Nel frattempo la religiosa ha anche trovato il tempo di rinnovare i suoi voti, ribadendo come la fede in Dio sia comunque sempre al centro della sua vita. Cristina Scuccia è nata a Vittoria, provincia di Ragusa, il 19 agosto del 1988. È alta 165 e pesa 55 chili.

Antonio Razzi: età, altezza, peso, figli e moglie