Antonio Razzi è stato uno dei politici italiani più discussi degli ultimi anni. Nel 1965 lascia l’Abruzzo, sua terra natale, emigrando in Svizzera a soli diciassette anni, lontano dalla madre e dal padre. Incomincia la sua attività lavorativa ad Emmenbrücke presso la “Viscosuisse” (fabbrica produttrice di filati per uso industriale), attualmente chiamata “Tersuisse Multifils SA” (Ferrari).

Alle elezioni politiche del 2006 viene eletto alla Camera dei deputati nella lista dell’Italia dei Valori nella Circoscrizione Estero – Europa e confermato alle elezioni politiche del 2008. Nel dicembre 2010, con l’avvicinarsi della votazione sulla mozione di sfiducia al Governo Berlusconi IV, Razzi lascia l’Italia dei Valori e passa a Noi Sud. Il 14 dicembre votò contro la mozione di sfiducia al Governo Berlusconi. (Continua a leggere dopo la foto)









Dal 23 aprile 2008 ha ricoperto la carica di vice presidente dell’IDV per l’Unione italiana Interparlamentare, e ha partecipando a svariate missioni all’estero: Addis Abeba, Ginevra, Pechino, Pyongyang, Bali, New York, Taiwan, Tripoli, Vietnam, Mosca e altri Stati europei. Alle elezioni politiche italiane del 2013 Antonio Razzi viene candidato in quarta posizione di lista al Senato in Abruzzo per Il Popolo della Libertà ed è eletto. Nello stesso anno entra in ”Forza Italia”, nel 2018 non viene candidato dalla liste e poco dopo conduce il programma ”Razzi vostri” sul canale Nove. Nel 2019 entra a far parte del cast di “Ballando con le stelle”. (Continua a leggere dopo la foto)





Dal 1977 è presidente e socio fondatore del Centro regionale abruzzese di Lucerna e fino al 2007 è stato presidente della Federazione emigrati abruzzesi in Svizzera. Antonio Razzi ha più volte espresso giudizi positivi sulla politica della Corea del Nord e sull’operato di Kim Jong-un, giovane dittatore nordcoreano, definendolo ‘un moderato’ che ‘sta cercando di portare un po’ di democrazia in quel paese’. Le gaffe e le affermazioni di Antonio Razzi sono continuamente riprese da Maurizio Crozza nei sui programmi Crozza nel Paese delle Meraviglie e Fratelli di Crozza. (Continua a leggere dopo la foto)







Sposatosi nel 1974 a León con Maria Jesús Fernàndez, anche lei lavoratrice emigrata in Svizzera di origine spagnola, è padre di due figli. Nel 2014 una pittoresca foto del suo matrimonio – del 1974 – è stata pubblicata dal settimanale Gente ed è circolata online e sui social network. Il figlio Gionata è apparso su una copertina di Chi è ha conquistato il pubblico femminile. Antonio Razzi è nato a Giuliano Teatino, in provincia di Chieti, il 22 febbraio 1948. È alto 171 centimetri e pesa circa 67 chili.

Milena Vukotic: età, altezza, peso, figli e marito