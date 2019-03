Milena Vukotic è celebre per il ruolo di Pina, moglie del ragioniere Ugo Fantozzi nella saga “Fantozzi” di Paolo Villaggio, e quello di Nonna Enrica nella serie televisiva “Un medico in famiglia” con Lino Banfi. Negli oltre novantacinque film a cui ha preso parte, è stata diretta da grandi registi, sia italiani che stranieri. Fin da piccola ha studiato recitazione e danza classica, in Italia e in Francia.

Nel 1960 il debutto cinematografico nel Sicario di Damiani, poi ha recitato in numerose commedie degli anni sessanta, assieme a film d'autore dei più prestigiosi registi come Ettore Scola, Mario Monicelli, Lina Wertmüller, Steno, Carlo Lizzani, Federico Fellini, Carlo Verdone, Luis Buñuel, Bernardo Bertolucci, Sergio Martino, Andrej Arsen'evič Tarkovskij, Nagisa Ōshima, Walerian Borowczyk, Franco Zeffirelli e Ferzan Özpetek.









Nel 1964 Lina Wertmüller la scelse per il ruolo di una delle sorelle del Gian Burrasca di Rita Pavone e fu anche l'indovinata protagonista di Nel mondo di Alice, trasposizione televisiva del celebre romanzo Alice nel Paese delle Meraviglie di Lewis Carroll del 1974. Negli anni settanta Milena Vukotic posò nuda per l'edizione italiana di Playboy. Molto particolare, inoltre, la sua partecipazione in Bianco, rosso e Verdone (1981) di Verdone, nel ruolo di una prostituta che si mostra nuda al protagonista (per una scena di nudo frontale però fu ingaggiata una vera prostituta).





Subentrata a Liù Bosisio, al grande pubblico è rimasta indissolubilmente legata al personaggio della "Pina", la moglie disincantata ma sempre sottomessa di Ugo Fantozzi, il personaggio di Paolo Villaggio. Nel 1998 recita in "Un medico in famiglia", dove interpreta il personaggio snob di nonna Enrica, moglie di Lino Banfi (nonno Libero). Nel 1994 ha visto il Nastri d'argento come Migliore attrice non protagonista per "Fantozzi in paradiso". Nel 2007 ha lavorato nei film di Ferzan Özpetek Saturno contro, dove ha il ruolo di un'arcigna infermiera e nello stesso anno è stata con il "Ciak d'oro" alla carriera.







Nel 2014 ottiene la terza nomination al David di Donatello grazie alla sua partecipazione al film testamento di Carlo Mazzacurati “La sedia della felicità”. Nel 2003, a 68 anni, è convolata a nozze con Alfredo Baldi, studioso e autore di diverse pubblicazioni di critica cinematografica, che ha otto anni meno dell’attrice. Per lei, che non ha figli, è stato il primo matrimonio. Milena Vukotic è nata a Roma il 23 aprile del 1935 da un commediografo di origine montenegrina e da una pianista italiana. È alta un metro e sessantasei centimetri, pesa circa cinquanta chili.

