Manuela Arcuri è una delle attrici italiane più amate e seguite. La sua carriera inizia molto presto. A soli 15 anni diventa un volto per fotoromanzi e tra il 1994 e 1998 posa senza veli per il fotografo Alberto Magliozzi. Viene scritturata da Leonardo Pieraccioni per un cameo ne ”I laureati” e nel 1997 è stata una delle vallette, meglio note come letterate, nel programma ”Il gatto e la volpe”.

Il successo arriva però nel 1999, quando viene scelta da Giorgio Panariello per un ruolo importante nel film "Bagnomaria". Nel 2001 ha preso parte a Carabinieri e nel 2002 è salita sul palco del Festival di Sanremo. Nel 2003 torna in tv nella veste di conduttrice insieme a Teo Teocoli e Sconsolata, il programma è Scherzi a parte.









Dal 2010 è Carmen Tabacchi nella serie tv "Il peccato e la vergogna" e "Pupetta – Il coraggio e la passione", grazie a questo ruolo vince il premio di miglior attrice al Roma Fiction Fest. Nel 2008 ha interpretato Egle Ciccirillo nella commedia teatrale Il primo che mi capita, scritta, diretta e interpretata da Antonio Giuliani, in scena, al Teatro Parioli di Roma.Il 19 luglio 2002, sul lungomare di Porto Cesareo è stata posta una statua che raffigura Manuela Arcuri.





La statua, alta 175 centimetri e realizzata in pietra leccese ha una epigrafe che recita "Il mare di Porto Cesareo a Manuela Arcuri simbolo di bellezza e prosperità". Nel 2019 entra a far parte del cast del programma Rai "Ballando con le stelle". Numerosi gli uomini che, nel corso del tempo, sono stati al suo fianco: Gabriel Garko, Matteo Guerra, Giovanni di Clemente, Gianni Bussolino, Cristopher Faroni, Piero Monti, Pasquale Petti, Gianluca Mobilia, Aldo Montano, Eros Ramazzotti, Milton Morales, Filippo Inzaghi, Giovanni Malagò e Salvatore De Lorenzis.







L’Arcuri si è fidanzata con l’imprenditore edile nel 2013. L’8 maggio del 2014 i due hanno avuto il loro primo figlio, Mattia. La coppia ha dato la sua priorità al piccolo per due anni. Infatti, Manuela ha dichiarato recentemente di aver voluto dedicare tutto il suo tempo proprio al bambino, mettendo da parte la sua carriera. In progetto, c’è un secondo figlio, ma la Arcuri dice che è ancora troppo presto. Manuela si definisce una persona molto serena a fianco del suo compagno Giovanni. Manuela Arcuri è nata ad Anagni, l’8 gennaio del 1977. È alta 1.74 metri e pesa circa 65 chili. Le sue misure sono: 94-63-96

