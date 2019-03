“Mi ha rotto un timpano con un cazzotto”. Dichiarazione choc al trono over di Uomini e Donne: è la prima volta che una protagonista della trasmissione di intrattenimento di Maria De Filippi racconta in tv un episodio del passato così grave come la violenza sulle donne. Lei è Pamela Barretta, la dama di origini pugliesi che sta frequentano Stefano Torrese. Nata a Bari, non si hanno molte informazioni sulla sua vita privata.

Anche il suo profilo Instagram è 'chiuso', ma come si legge in rete prima di entrare nel programma di Canale Cinque Pamela ha lavorato come guardia giurata. Mestiere, questo, che gli ha consentito di far emergere il suo carattere forte e deciso. Tra le sue passioni i viaggi, il mare e la lettura. Al trono over ha conosciuto Stefano ma ultimamente le cose non vanno bene. Se, infatti, in un primo momento sembravano destinati a lasciare insieme lo studio, alla fine non è successo perché i litigi hanno preso il sopravvento.









Pamela ha rivelato di non fidarsi molto di quello che pensa e dice Stefano; lui, al contrario, l'accusa di voler attirare solo attenzione e, per questo motivo, di non voler abbandonare il programma. Nelle ultime puntate, poi, tra loro si è messa di mezzo anche Roberta Di Padua con una segnalazione su Stefano, accusato di essersi intrattenuto con una ragazza fuori dalla discoteca. Chissà come andrà a finire tra la dama e il cavaliere, ma nel frattempo, come anticipato, lei si è lasciata andare a una confessione choc sul suo passato.









Pamela aveva già lasciato intendere di aver avuto un compagno che l'aveva riempita di bugie durante la loro relazione. Ed è proprio questa una delle ragioni che la portano a non fidarsi completamente degli uomini e, di conseguenza, anche del cavaliere Stefano. Fatta questa premessa, però, nessuno poteva anche lontanamente immaginare che la Barretta potesse essere stata vittima di violenze.



La confessione della dama del trono over è arrivata nel corso della puntata del 6 marzo. Pamela, che ha parlato del suo passato anche in un’intervista rilasciata a Uomini e Donne Magazine, ha raccontato: “Mi ha rotto un timpano con un cazzotto”, ammettendo, così, di essere stata per diverso tempo legata ad un uomo violento.

