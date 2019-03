Paola Barale è sempre stata amatissima dal pubblico e lo è anche oggi nonostante in tv appaia sempre meno. Solo su Instagram, tanto per fare un esempio, ha oltre 500mila follower. Considerata una vera icona di moda e di stile, a 51 anni la ex di Raz Degan (e prima ancora di Gianni Sperti) vanta un fisico pazzesco. L’ultima foto social, tuttavia, ha destato molto scalpore. Paola ha infatti pubblicato uno scatto che la ritrae con un look da vera rockstar: tuta in pizzo nero che gioca sulle trasparenze, scollatura profonda che mostra una t-shirt sempre in tulle con un effetto tatuaggio.

Un outfit ‘aggressivo’ completato da un’acconciatura con piume e treccine che però non è piaciuto proprio a tutti. Come spesso accade i fan si sono divisi tra chi la trova bellissima, anche con questa mise alternativa, e sottolinea il fatto che per lei gli anni sembrano non passare mai, e chi al contrario sostiene che quel look non le renda giustizia. (Continua dopo la foto)









Tra i vari “Sei bellissima”, “Doppio wow con i fiocchi!” e “Mamma mia Paola…. ma per te gli anni non passano mai! Sei straordinaria!”, qualcuno chiede anche se il tattoo sia vero o solo stampato sulla maglia. Ma complimenti e domande a parte, sotto al post spiccano anche i commenti decisamente meno estasiati. C’è infatti anche chi la critica perché ritiene che la nuova acconciatura non le stia bene e che nella foto la testa sembra sproporzionata rispetto al corpo. (Continua dopo la foto)









“Corpo sporporzionato. Testa più grossa del corpo. Mah”. E ancora: “Sei sempre stupenda, ma questa foto ti fa la testa grande” e “Che strana foto sembra una testa su un altro corpo sono strane le proporzioni”. Ma soprattutto molti altri fan si sono preoccupati alla vista di quella foto, dove la Barale sembra eccessivamente magra: “Che ti succede? Troppo troppo magra!”, “Non sembri nemmeno più tu”, si legge. (Continua dopo foto e post)



Il look può piacere o meno, certo, e la Barale ha raccolto giudizi discordanti tra i suoi sostenitori. Ben diversa è la questione della magrezza, argomento sul quale però Paola non ha ancora replicato. Per il momento non ha risposto alla preoccupazione dei fan, ma forse è apparsa più asciutta perché anche lei qualche tempo fa è stata vittima dell’influenza. O, ancora, è solo un effetto della foto che non le rende giustizia perché “è sempre stata magra”, come sottolinea un follower.

“Umiliata”. Paola Barale è fuori di sé. Colpa di ‘quella’ foto rubata