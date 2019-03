Non solo le puntate speciali in prima serata dedicate alle scelte dei protagonisti del trono classico di Uomini e Donne. Dopo la due giorni in villa e la festa al castello di Teresa Langella (l’unica ad aver preso un ‘no’), Lorenzo Riccardi, Luigi Mastroianni e Ivan Gonzales anche Gemma Galgani, la dama per eccellenza del trono over, vivrà un appuntamento molto romantico. La puntata, che andrà in onda, sempre in prima serata, tra qualche giorno, prende però il nome de “La decisione”.

È stato Rocco Fredella, l’uomo che da tempo e tra vari alti e bassi sta frequentando la torinese, ad aver voluto fortemente questa serata. Maria De Filippi ha rivelato al pubblico di Uomini e Donne la richiesta di Rocco nell’ultima puntata del trono over andata in onda, quella del 4 marzo 2019. Gemma per la verità è rimasta un po’ spiazzata dal desiderio di Rocco di trascorrere una serata e una notte all’interno di un castello. (Continua dopo la foto)









E poi Gemma, scegliendo se dormire o meno con lui, si vedrebbe costretta a svelare le sue intenzioni rispetto al futuro di questa storia. Una richiesta, questa di Rocco, che Gemma non si aspettava. Come andrà a finire? Anche “La decisione” della Galgani, come le altre scelte dei tronisti, non verrà trasmessa in diretta tv. Ed essendo già stata registrata, qualcuno ha già ‘cantato’. È stato il sito Il Vicolo delle News, sempre informatissimo su Uomini e Donne, a rivelare cosa è successo al castello. (Continua dopo la foto)









Stando a quanto riporta il sito, Gemma ha deciso di non accettare la proposta di Rocco: “Non ho più l’età per queste cose”, avrebbe spiegato, giustificando così la scelta di non dormire insieme al cavaliere. Chiara ed evidente la delusione di Rocco che si era aspettato di poter “consumare” il suo rapporto con la Galgani dopo averle dedicato una serata tanto impegnativa, con il supporto della redazione del programma. (Continua dopo la foto)



“La Decisone” di Gemma è stata registrata venerdì 1 marzo 2019, poche ore dopo la proposta di Rocco. L’obiettivo di Fredella, che ha detto alla dama di volerle regalare una serata da vera principessa, con tanto di cena galante e carrozza, era ovviamente quello di dare una svolta al loro rapporto. Ma dalle indiscrezioni raccolte da Il Vicolo delle News evidentemente Gemma non è ancora pronta a spingere oltre quella relazione e ha rifiutato la proposta di Rocco.

