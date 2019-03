Barbara D’Urso, 61 anni (compiuti) portati divinamente. Per la conduttrice instancabile di Pomeriggio Cinque, Domenica Live e Grande Fratello Nip il tempo sembra non passare mai. Fisico tonico e pelle luminosa (anche senza le famose luci dello studio televisivo): tanti si saranno chiesti quali siano i suoi segreti di bellezza e la sua routine per mantenersi in forma. Beh, la regina di Mediaset ha ‘vuotato il sacco’ in una lunga intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport.

Intanto l’esercizio fisico. ‘Carmelita’ ha spiegato che anche quando preferirebbe restare sotto alle coperte la mattina si alza presto per allenarsi. Un bel sacrificio, ma a lei non spaventa. O meglio più che altro “è questione di forza di volontà: non sgarro e pure quando mi pesa, io ballo – dice alla Gazzetta – E poi ancora ballo. Da una vita. Mi sveglio quando tutti ancora dormono, mi infilo il body e gli scaldamuscoli e via di sbarra, pliés e piroette. E vado avanti per un’ora e mezza. È una sfida con me stessa, io non mi fermo mai”. (Continua dopo la foto)









“Più che di energia, è soprattutto questione di sacrificio – continua Barbara – La danza è certamente passione, ma richiede costanza e impegno continuo. Ho cominciato a danzare a cinque anni. Poi, a undici, quando è morta mia madre, ho smesso per riprendere anni dopo. Da allora danzo tre volte alla settimana quando posso”. Poi certo, l’attenzione alla dieta nonostante sia molto golosa, come sanno bene i suoi fan di Instagram. (Continua dopo la foto)







“Mi alimento in maniera sana e non fumo: cerco di volermi bene e di rispettare il mio corpo” è la premessa della D’Urso. Che continua: “Mangio di tutto a eccezione della carne e dei latticini. Prediligo le farine integrali, adoro la quinoa, ma trasgredisco continuamente con i dolci. Soprattutto la sera, e questo fa male. Ma la mia vita è talmente rigorosa su tutto che mi permetto di esagerare con i dolci”. (Continua dopo le foto)



Barbara dice anche che sa di essere fortunata perché “sono come mi vede, tutta naturale”, precisa al giornalista. “C’è chi dice che mi photoshoppo persino le gambe. Ho un buon Dna e la mia pelle e il mio corpo forse non corrispondono alla mia età anagrafica. Questo mi piace, ma non sono certamente bella: forse sono particolare, forse sono intrigante”. L’unico segreto che ha per star bene “è quello di aver imparato a respirare – assicura -, cosa tutt’altro che scontata. Anche se dovrei farlo ancora di più: al mattino la prima cosa che faccio è spingere la bocca verso gli occhi, sorridere anche se mi girano le pal** e respirare a pieni polmoni. E respirando tutto si aggiusta”.

