Salvo e Luigi, un rapporto bellissimo. A UeD una scena piena di emozioni

Si è conclusa la prima ‘stagione’ di “Uomini e Donne La scelta”, il nuovo format ideato da Maria De Filippi che ha entusiasmato i fan del programma. Venerdì 1 marco è andata in onda la puntata speciale dedicata alle scelte di Ivan Gonzalez e Luigi Mastroianni. Dopo le scelte di Teresa Langella e di Lorenzo Riccardi, durante la prima serata di Canale 5 Ivan Gonzalez e Luigi Mastroianni hanno scelto. Il primo tra Sonia Pattarino e Natalia Paragoni. Mentre il secondo tra Irene Capuano e Valentina Galli.

Anche per loro, come già annunciato, la scelta è avvenuta la modalità della villa. Hanno quindi passato due giorni in questo luogo con le loro corteggiatrici. Ovviamente non sono mancati i momenti pieni di emozioni, ma anche ricchi di tensione. Ma tutto è servito per far arrivare i due tronisti ad una scelta consapevole.









Dopo l'estate Luigi si era seduto sul trono e dopo poche puntate era rimasto coinvolto nel caso dell'ormai celebre Sara Affi Fella Gate. Con non poche difficoltà, dopo la delusione precedente, aveva iniziato il proprio percorso all'interno della trasmissione arrivando alla scelta finale con Irene Capuano e Valentina Galli. Luigi Mastroianni ha scelto Irene Capuano. Nel corso del terzo e ultimo appuntamento di Uomini e Donne – La Scelta, il tronista, ex di Sara Affi Fella, ha capito finalmente quale fosse la donna giusta per lui, dopo momenti di forte indecisione.







Irene infatti sarebbe stata più volte gelosa, ma alla fine la scelta di Luigi è ricaduta su di lei. A consigliare Mastroianni, Giordano Mazzocchi, volto di Uomini e Donne ed ex fidanzato di Nlufar Addati con cui Mastroianni ha stretto amicizia. Durante la puntata serale del programma condotto da MAria De Filippi sono stati anche momenti molto toccanti. Il tronista siciliano si è commosso fino alle lacrime per una lettera scritta dalla mamma e con Salvatore, il fratello con sindrome di Down, con cui Luigi ha un rapporto speciale.

Il tronista, dopo aver trascorso del tempo con le sue corteggiatrici, ha avuto l’occasione stare un po’ con Salvatore. L’incontro tra i due è stato così emozionante da sconvolgere completamente il siciliano e dopo la sorpresa del fratello il tronista ha trovato nascosta nella sua valigia una lettera. A fargliela trovare sono stati i suoi genitori che, con le loro parole e il loro affetto, hanno fatto commuovere nuovamente il tronista siciliano.

