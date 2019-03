Si concludono gli appuntamenti con Uomini e donne La scelta grazie alla puntata speciale dedicata alle scelte di Ivan Gonzalez e Luigi Mastroianni. Dopo le scelte di Teresa Langella e di Lorenzo Riccardi, durante la prima serata di Canale 5 di venerdì 1 marzo Ivan Gonzalez e Luigi Mastroianni hanno scelto. Il primo tra Sonia Pattarino e Natalia Paragoni. Mentre il secondo tra Irene Capuano e Valentina Galli.

Anche per loro, come già annunciato, è avvenuta la modalità della villa. Hanno quindi passato due giorni in questo luogo con le loro corteggiatrici. Ovviamente non sono mancati i momenti pieni di emozioni, ma anche ricchi di tensione. Ma tutto è servito per far arrivare i due tronisti ad una scelta consapevole. (Continua a leggere dopo la foto)









Dopo l’estate Luigi si era seduto sul trono e dopo poche puntate era rimasto coinvolto nel caso dell’ormai celebre Sara Affi Fella Gate. Con non poche difficoltà, dopo la delusione precedente, aveva iniziato il proprio percorso all’interno della trasmissione arrivando alla scelta finale con Irene Capuano e Valentina Galli. Il tronista ha scelto Irene e la giovane si presenta alla festa, di fronte a un felicissimo Luigi che la bacia e poi prende parola. (Continua a leggere dopo la foto)







“Abbiamo sbagliato tanto entrambi. Io non sono ancora un uomo, tu non sei ancora una donna, però, se ti va, cresceremo fuori insieme”. Il fidanzamento è ora ufficiale e Irene, in lacrime, raggiunge l’amica Claudia Dionigi: “Ce l’abbiamo fatta, è stata dura ma ce l’abbiamo fatta. Adesso ci tocca fare questa uscita a quattro”. La neo coppia balla per la prima volta assieme e Irene fa una promessa: “Controllerò di più il mio istinto prima di partire in quinta, perché ho una voglia pazza di viverti”. “I motivi per cui dovrei rispondergli di no? Le incomprensioni che ci sono state” aveva detto Irene prima di incontrare Luigi. (Continua a leggere dopo la foto)



“Ho visto un Luigi che ha sempre detto di volere una ragazza semplice e poi l’ho visto correre dietro una ragazza che è l’opposto di me. Quindi la cosa mi ha portato a pensare: potrei mai costruire qualcosa con un ragazzo che cambia idea così facilmente? Voglio un uomo abbastanza deciso e questo lui non me l’ha dimostrato poi così tanto” ha poi aggiunto Irene per spiegare la sua posizione. Le parole della Capuano, però, non hanno trovato riscontro nella realtà. Irene, alla fine, ha preferito seguire il suo cuore.

